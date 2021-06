WhatsApp : bientôt une nouvelle fonctionnalité inspirée de Snapchat

publié le 09/06/2021 à 16:47

WhatsApp va ressembler de plus en plus à Snapchat. Sur son application mobile, la plateforme de messagerie instantanée planche sur de nouvelles options, comme la possibilités pour les utilisateurs de s'envoyer des messages éphémères, aussi bien dans une conversation individuelle qu'une conversation de groupe.

Selon Fredzone, qui puise ses informations du site WABetaInfo, le PDG de WhatsApp Will Cathcart et le patron de Facebook Mark Zuckerberg, prépareraient le développement de plusieurs fonctionnalités semblables à celles de Snapchat. Il y aurait notamment un "Disappearing Mode" (Mode Disparition), qui permettra, lorsqu'il est activé, d'envoyer des messages éphémères à ses contacts, qui se supprimeront donc à l'instar de Snapchat.

L'envoi de photos et vidéos aura lui aussi une fonction "View Once". Vous pourrez ainsi envoyer des photos et vidéos qui se supprimeront une fois ouvertes par le destinataire. Toujours selon le site spécialisé, Zuckerberg et Cathcart devraient également développer dans quelques mois, une fonctionnalité multi-appareil de WhatsApp, qui devrait davantage répondre aux attentes des utilisateurs, que la fonction WhatsApp Web. Ce nouvel outil pourrait prendre en charge jusqu’à quatre appareils en même temps dont l’iPad.