WhatsApp : comment continuer à utiliser l'application après sa dernière mise à jour ?

À compter du 31 décembre, l'application de messagerie WhatsApp cessera d'être compatible avec un certain nombre de smartphones. Les utilisateurs d'appareils disposant d'une version antérieure à Android 4.2 et iOS 12 ne pourront donc plus profiter de la célèbre messagerie instantanée. Un fait dû à la nouvelle mise à jour de l'application, qui délaisse 49 terminaux supplémentaires pour se consacrer aux systèmes d'exploitation les plus récents.

Alors que la liste complète des appareils concernés a été dévoilée, une question se pose : quelles solutions existe-t-il pour continuer à utiliser WhatsApp ? La plus préconisée s'avère être la plus coûteuse : il vous faudra en effet changer de smartphone, et opter pour un téléphone plus récent, quitte à débourser une certaine somme. Toutefois, de nombreuses enseignes proposent aujourd'hui une gamme d'appareils de seconde main remis à neuf. Un moyen sûr de faire des économies.

Mais il reste une alternative. Pour certains smartphones cités dans la liste, il est encore possible de mettre à jour votre système d'exploitation depuis vos paramètres, à condition que celui-ci dispose au moins d'un système d'exploitation Android 4.2 - datée de juillet 2012 - et iOS 12 - datée de septembre 2018.

