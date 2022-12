WhatsApp : découvrez sur quels téléphones l’application ne sera bientôt plus disponible

Le site d'information spécialisé Phonandroid a annoncé qu'une mise à jour de l'application de messagerie WhatsApp la rendrait inaccessible à une partie des smartphones en circulation. Cela fait suite à une autre mise à jour le 24 octobre dernier qui mettait l'application hors service sur les appareils ne pouvant fonctionner que sur iOS 10 et 11. Les iPhone 5c et ceux plus anciens n'ont donc déjà plus accès à la messagerie.

Les appareils Androïd concernés sont ceux utilisant la version 4.1 du système d'exploitation ou une autre, plus ancienne. Quand c'est possible, mettre à jour son téléphone vers une version plus récente permet d'utiliser à nouveau WhatsApp. Mais une partie des smartphones commercialisés avant 2012 n'ont pas cette possibilité. Dans ce cas, pas d'échappatoires à part l'achat d'un téléphone plus récent. Vous pouvez retrouver la liste des téléphones qui vont voir leur accès coupé à WhatsApp dans cet article publié sur Phonandroid et ci-dessous.

La liste des appareils concernés

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

