VIDÉO - Disney Research dévoile Gaze, son robot "au regard humain"

publié le 04/11/2020 à 21:51

Si les robots vous fascinent autant qu'ils vous effraient, le prototype de Disney Seach devrait vous donner des frissons. Le laboratoire financé par l'entreprise à grandes oreilles a dévoilé le 29 octobre dernier, son robot baptisé Gaze (regard) qui se veut "réaliste et interactif", comme cela est précisé dans le communiqué de Disney Seach.

Dans la vidéo de présentation de Gaze, qui dure une minute, il est quand même difficile de ne pas être, un peu, angoissé. Car son regard ressemble à celui d'un humain, à qui on aurait greffé un dentier et un crâne. Cela n'empêche pas de reconnaître le talent des chercheurs et scientifiques de Disney Reseach pour leur création. Gaze peut cligner des yeux, bouger la tête comme s'il respirait, et bouger les paupières.

Gaze cherche "non seulement à créer des interactions de regard d’un point de vue technologique" mais aussi à "créer une interaction qui démontre l’illusion de la vie". Plus encore, avec cette technologie utilisée, Disney Search veut créer "des comportements complexes qui seront capables de réagir de manière interactive et réaliste", en fonction des situations dans lesquelles se trouvera Gaze.