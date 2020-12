Un objet inconnu se rapproche de la Terre, les scientifiques s'interrogent

publié le 02/12/2020 à 19:02

Il s'appelle 2020 SO, et il intrigue les astronomes. Cet objet non-identifié s'est approché à un peu plus de 50.000 kilomètres de la Terre mardi 1er décembre, selon le Centre d'études spécialisé de la NASA (le CNEOS).

Identifié en septembre par le programme de relevés astronomiques Pan-STARRS, à Hawaï, 2020 SO mesure entre 4 et 10 mètres, et il ne s'agirait pas d'un astéroïde "normal" selon les scientifiques de la NASA. Il pourrait même s'agir d'un morceau de fusée, provenant d'un lancement raté vers la Lune en septembre 1966, rapporte le journal américain Newsweek.

Selon les chercheurs, l'objet mystérieux est déjà passé à plusieurs reprises à proximité (relative) de la Terre. Il devrait rester en orbite autour de notre planète jusqu'en mars 2021, puis partir sur une nouvelle orbite autour du Soleil à ce moment là.