Un journaliste de RTL devient capitaine d'un bateau qui prend l'ascenseur

Pour cet épisode en immersion du jour, Jean-Michel Wilmouth nous a laissé les commandes du "Paris". Ce bateau de 20 mètres de long et 40 tonnes embarque 100 passagers pour visiter le plan incliné de Saint-Louis Arzwiller en Moselle. Le plan incliné est un ascenseur à bateaux construit dans les années 60 dans le massif des Vosges sur le parcours du canal de la Marne au Rhin. Il permet d'éviter une succession de 17 écluses en seulement 3,8 km, qui prenaient une journée entière de navigation à franchir avant l'ouverture du plan incliné en 1969.

Les ingénieurs ont conçu un ascenseur à bateaux dont le bac de 900 tonnes descend et monte sur des rails inclinés pour franchir un dénivelé de 44 mètres en 4 minutes. La sensation est étonnante de monter ou descendre en douceur, dans un bateau, au milieu des montagnes vosgiennes. Et le pilotage du Paris est délicat car il y a moins de 25 cm de largeur disponible de chaque côté du bateau lorsqu'on entre ou sort du bac.

IMG_5006Jean-Michel Wilmouth, le pilote du "Paris", dans le bac du plan incliné qui s'apprête à remonter la pente vers l'amont du canal Crédit : Samuel Goldschmidt

Tout au long de la saison, le capitaine et son accompagnatrice font des aller-retours entre le haut et le bas du plan incliné, en emmenant les passagers dans le bac puis dans le canal aval où une écluse classique est franchie lors d'un des voyages, donnant ainsi une bonne idée de ce que représente la navigation fluviale. Diriger un bateau avec des passagers ne s'improvise pas ; Jean-Michel Wilmouth est titulaire d'un diplôme très spécifique obtenu après 500 journées de navigation en tant qu'accompagnateur du précédent capitaine, soit plus de 3 ans d'apprentissage au plan incliné puisque la saison touristique ne dure que 6 mois. Il doit s'insérer dans le trafic des bateaux de plaisance qui sont 8.000 à franchir le plan incliné chaque année. Et transporter du public même dans un canal peu profond nécessite des normes de sécurité précises, notamment la présence de gilets de sauvetage au nombre de 104 (la capacité maximale du bateau). Il faut également gérer les réactions des passagers tout en pilotant le bateau dans les différentes parties du canal.

Les circuits du bateau ont un côté répétitif qui nécessite de ne pas se laisser déconcentrer par la routine, mais la beauté spectaculaire du site est un plaisir pour ce travail en plein air. Et Jean-Michel Wilmouth pilote un bateau historique : le Paris a été construit pour transporter sur la Seine les visiteurs de l'exposition universelle de 1937. Il a ensuite été acheminé à Strasbourg pour les premières visites en bateau de la cité alsacienne, puis en 1976 au plan incliné. Ce bateau de 85 ans a à ce jour transporté entre 3 et 4 millions de passagers !