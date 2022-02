Un emoji homme enceint et une trentaine de nouveaux caractères arrivent sur les iPhone

Une trentaine de nouveaux emojis vont bientôt débarquer sur les iPhone. Apple a lancé il y a quelques jours la version bêta de la dernière mise à jour iOS 15.4. Outre la possibilité de déverrouiller un iPhone en utilisant le système de reconnaissance faciale avec un masque, la mise à jour intègre des dizaines d'emojis de la liste Unicode 14.0 divulguée cet été.

Une trentaine d'emojis vont ainsi être ajoutés à la bibliothèque de l'iPhone dans les prochaines semaines. La mise à jour fait la part belle à l'inclusivité avec un emoji d'homme enceint et une personne enceinte non genrée, afin de montrer que la grossesse est aussi possible pour les hommes transgenres et les personnes non binaires. Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad auront aussi plus de choix à l'avenir pour représenter deux personnes en train de se serrer la main avec un plus large éventail de choix de couleurs de peau.

Parmi les nouveautés, on retrouve aussi de nombreuses expressions faciales, comme un smiley au bord des larmes, un visage qui fond, une bouche qui se mord la lèvre et de nouvelles gestuelles. La faune et la flore sont aussi à l'honneur avec les haricots rouges, le corail, des nids vides ou plein. La liste contient également un troll, figure mythologique nordique qui désigne désormais plus couramment les provocateurs en ligne, et des symboles représentant une bouée, un toboggan, une boule à facette, une carte d'identité ou un appareil dont la batterie est faible.

37 emojis vont bientôt compléter la bibliothèque de l'iPhone Crédit : Emojipedia

Ces nouveaux caractères seront disponibles sur l'iPhone lors de la prochaine mise à jour vers iOS 15.4 attendue dans les prochaines semaines. Il est déjà possible de les utiliser en utilisant la version bêta d'iOS.