Twitter lance de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés payants

publié le 04/06/2021 à 21:56

L'idée circulait depuis des mois, elle devient réalité. Twitter a lancé en Australie et au Canada Twitter Blue, un service par abonnement payant ouvrant l'accès à de nouvelles fonctionnalités.

Le Guardian rapporte que pour 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens par mois (soit 2,3 euros), les abonnés premium pourront avoir accès à des outils supplémentaires permettant, par exemple, de déplacer les tweets enregistrés dans des dossiers, afficher les threads en "mode lecture" et bénéficier de nouvelles couleurs pour l'application.

Mais surtout, il leur sera possible d'éditer un tweet dans les premières secondes de sa publication en cas de regret immédiat ou si l'on souhaite corriger une faute, fonctionnalité attendue par la majorité des utilisateurs depuis des années.

C'est la première fois qu'un réseau social de premier plan instaure un tel système pour des fonctionnalités destinées aux utilisateurs particuliers, tandis que la publicité se fait de plus en plus présente.

"Les personnes qui utilisent énormément Twitter nous ont dit que nous n'apportions pas de fonctionnalités qui correspondent à leurs besoins", expliquent des représentants de la plateforme. Cela va changer. Et pour ceux qui s'interrogent, non, le Twitter gratuit ne s'en ira pas." Il ne sera, par contre, pas possible de se débarrasser de la publicité sur Twitter, même en cas d'abonnement payant.