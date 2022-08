TikTok : quelles sont les dix musiques les plus populaires sur le réseau social ?

Avec plus de 970 millions d'utilisateurs, le réseau social chinois, TikTok, s'est imposé comme l'un des principaux du marché. Entre scènes de la vie quotidienne, danses, challenges et autres vidéos, la plateforme est également devenue "the place to be" pour découvrir de nouvelles musiques, ou remettre d'anciennes chansons au goût du jour.

Visibrain s'est intéressé à ce phénomène et a établi un classement des dix chansons les plus populaires sur TikTok, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022. Pour ce faire, l'outil de veille des réseaux sociaux a alors analysé les musiques générant le plus de "j'aime" sur le réseau social à travers le hashtag #ForYou.

Avec 233,8 millions de likes, Love You So de The King Khan & BBQ Show s'impose comme la chanson la plus populaire auprès des utilisateurs du réseau social chinois. Le titre, sorti en 2004 et réapparu en 2022, se prête à différents types de contenus. En deuxième position, loin dernière, Love Grows d'Edison Lighthouse a récolté 19,6 millions de "j'aime", 52 ans après sa sortie. Revenue à la mode grâce à la série Stranger Things, la chanson Running Up That Hill de Kate Bush se hisse à la troisième place du podium, avec 16,8 millions de likes.

Des années 70 à 2022, en passant par des titres pour enfants

Une chanson beaucoup plus récente s'établit à la quatrième place. À peine sorti, en mai dernier le titre About Damn Thing de Lizzo a rencontré un large succès sur TikTok, récoltant ainsi 15,4 millions de "j'aime". Également parue cette année, la chanson Jiggle Jiggle de Duke & Jones & Louis Theroux a atteint la cinquième position grâce à une chorégraphie du même nom, avec 14 millions de likes.

À la sixième place, un autre hit rendu célèbre par une série : Forever de Labrinth. Inspiré par Euphoria, le titre a récolté 13,7 millions de likes sur le réseau social. Une chanson d'un tout autre registre arrive en septième position : My Name Is, du groupe D Billions et adressée aux enfants, a su trouver son public grâce à son refrain entêtant pour obtenir 13,4 millions de "j'aime".

Les sept musiques qui ont fait les premiers mois de 2022 sur TikTok. Crédit : Visibrain

Oh No de Kreepa, utilisée pour détourner avec humour des situations "catastrophes", arrive en huitième position avec 12,9 millions de likes. Le titre aux allures californiennes Sunroof de Nicky Youre & Dazy se hisse quant à lui à l'avant-dernière place. Enfin, avec 11,8 millions de "j'aime", l'hymne officiel de la série Stranger Things que l'on doit à Kyle Dixon & Michael Stein, ferme ce classement des dix musiques les plus populaires sur TikTok.

