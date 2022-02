Nintendo annonce la suite de Wii Sports sur la Switch et le retour de Mario Football

Les prochaines sorties s'annoncent sportives sur la Switch. Le constructeur japonais Nintendo a dévoilé mercredi 9 février les nouveaux jeux qui viendront compléter le catalogue de sa fameuse console portable dans les prochaines semaines. Une soirée marquée par l'annonce de la suite du célèbre titre de motion-gaming Wii Sports décliné dans une version Nintendo Switch Sports et par le retour sur le devant de la scène de Mario Strikers, la série football de la série Mario Sports.

La grande annonce de la soirée est le retour de la célèbre licence Wii Sports. Quinze ans après avoir porté la Wii à contre-courant des standards de puissance des consoles, le party game de Nintendo aura enfin droit à une suite pour Nintendo Switch à compter du 29 avril avec Nintendo Switch Sports.

Exit les Wii Remote, les Joy-con détachables de la Switch permettront de jouer seul ou à plusieurs devant un écran de télévision (et en ligne) à de multiples disciplines, parmi lesquelles le tennis, le bowling, le badminton, le football, le volley ou le sabre japonais. Le golf est annoncé dans un second temps via une mise à jour gratuite. Nintendo promet de tirer profit des plus grandes capacités des manettes de la Switch pour ajouter de nouvelles possibilités d'interagir avec les différentes disciplines.

Mario Football attendu le 10 juin

Plusieurs années après Mario Smash Football sur GameCube et Mario Strikers Charged Football sur Wii, Nintendo remet le couvert dans le foot arcade avec Mario Strikers Battle League Football. Prévu pour le 10 juin, ce nouveau titre au style résolument urbain permettra de disputer des matchs de foot en 5 contre 5 en solo, multijoueur ou en ligne en incarnant les célèbres icônes de la franchise, de Mario à Luigi, en passant par Donkey Kong, Bowser et Princess Peach. Le premier trailer annonce un jeu explosif et accessible à la croisée de Rocket League, Mario Kart et FIFA.

La console Switch de Nintendo s'est écoulée à plus de 6,1 millions de ventes en France depuis sa sortie en mars 2017, tout près du record de 6,3 millions de ventes de la Wii. Nintendo espère désormais dépasser les 7 millions de Switch vendues au total en 2022 dans le pays, malgré les tensions sur les composants électroniques qui l'empêchent de produire autant de machines qu'il le souhaite.