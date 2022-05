Les meilleurs smartphones pour les petits budgets en 2022

Face à l'augmentation du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat, l'acquisition d'un smartphone n'est pas forcément la priorité des prochaines semaines. Si vous souhaitez toutefois changer votre téléphone sans attendre les périodes promotionnelles de la fin d'année, nous avons sélectionné pour vous plusieurs références qui offrent un rapport qualité-prix très intéressant.

La forte concurrence que se livrent les marques depuis plusieurs années a accouché de nombreuses références qui tiennent la route à des tarifs accessibles. S'ils n'ont pas le raffinement et les mêmes aptitudes photo et vidéo des stars du secteur, que nous avons compilé dans cet article, les mobiles d'entrée et de milieu de gamme s'en rapprochent de plus en plus. Si bien qu'il est aujourd'hui possible de profiter d'une fiche technique équilibrée pour moins de 200 euros.

La plupart de ces modèles sont proposés à des tarifs encore plus intéressants sur le marché du reconditionné.

Moins de 200 euros

Après un Redmi Note 10 salué par les observateurs, la marque chinoise Xiaomi a lancé son successeur en février, le Redmi Note 11, vendu 199 euros avec 4 gigaoctets de mémoire vive et 64 gigaoctets de stockage. Ce smartphone d'entrée de gamme hautement recommandable se démarque de son segment de prix grâce à son écran très fluide et sa grande autonomie malgré un certain nombre de défauts inhérents aux arbitrages budgétaires décidés par le constructeur, en photo notamment.

Pour 180 euros, le Realme 8 5G constitue aussi une excellente porte d'entrée vers la nouvelle génération du réseau mobile. Pour une autonomie longue durée, privilégiez le Realme C3 qui promet plus de 20 heures d'endurance pour le même prix. Dans les mêmes sphères de prix, le Poco X3 propose un ensemble équilibré assez puissant pour supporter les usages quotidiens et une bonne autonomie.

En revanche, il est difficile de trouver un excellent appareil photo dans cette gamme de prix, tous ces modèles proposent un rendu correct en journée mais sont difficilement utilisables la nuit.

Moins de 300 euros

Lancé au tarif de 299 euros, le Galaxy A32 5G de Samsung propose une ouverture intéressante vers le nouveau réseau mobile avec une batterie de grande capacité de 5.000 mAh compatible charge rapide 15W et un bloc photo constitué de quatre capteurs polyvalents.

Avec le Redmi Note 10 Pro (230 euros), Xiaomi propose toujours l'une des alternatives les plus intéressantes aux mobiles plus coûteux, avec un grand écran OLED de 6,7 pouces 120 Hz, une bonne batterie rechargeable en une heure et un quadruple capteur photo basé sur une caméra principale de 108 Mpx qui réalise des photos détaillées et colorées en journée et limite la casse en basse luminosité.

Le Redmi Note 10 Pro est toujours l'un des smartphones les plus intéressants à moins de 300 euros Crédit : Xiaomi

La marque chinoise realme propose de son côté le realme GT Master Edition entre 270 et 300 euros avec une puce plus véloce, un écran Oled Full HD adaptatif 120 Hz et une recharge ultra-rapide de seulement une demi-heure.

Moins de 400 euros

Affiché entre 300 et 350 euros, le Pixel 4A profite du savoir faire de Google dans le traitement algorithmique de l'image pour proposer un excellent appareil photo avec un simple capteur unique de 12 Mpx qui produit d'excellents résultats. Ce smartphone léger et discret bénéficie offre aussi la meilleure expérience Android du secteur avec une interface épurée, les dernières mises à jour de sécurité et une intégration parfaite des services de Google.

Le Pixel 4A de Google Crédit : RTL

Vitrine du savoir-faire de Samsung il y a deux ans, le Galaxy S10 a bien vieilli et propose toujours une expérience haut de gamme avec un excellent écran OLED, une puce véloce, une résistance à l'eau et la poussière et un triple appareil photo efficace pour moins de 300 euros aujourd'hui en reconditionné.



L'iPhone SE de seconde génération (celui qui a été lancé en 2020) offre toujours l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Disponible à moins de 300 euros sur le marché reconditionné, il est la porte d'entrée la plus accessible dans l'écosystème mobile Apple. Équipé de la puce de l'iPhone 11, il est toujours véloce à l'usage et fait tourner toutes les applications sans souci. Son petit format en fait un modèle facile à manipuler au quotidien. Et il pourra recevoir les mises à jour d'Apple encore trois ans au minimum.

