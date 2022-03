Le gouvernement lance une plateforme pour déclarer les escroqueries en ligne

Vous avez sûrement déjà reçu un message privé sur les réseaux sociaux, depuis le compte de vos amis, avec des liens sur lesquels il ne faut surtout pas cliquer. Si vous recevez ce message, c'est que le compte a été piraté, mais en général, on change son mot de passe et on s'arrête là.

Le gouvernement a lancé mardi une plateforme qui permet de porter plainte contre ces escroqueries en ligne. Le piratage de messagerie électronique sera traité, ainsi que le chantage en ligne, les rançongiciels, l'escroquerie à la romance, l'escroquerie à la petite annonce et les fraudes liées aux sites de ventes.

Cette plateforme, nommée THESEE permet le traitement harmonisé des enquêtes et signalement pour les e-escroqueries annonce le gouvernement dans un communiqué. Il est maintenant possible de porter plainte en ligne, sans se rendre dans un commissariat et une équipe de 17 policiers et gendarmes est dédiée à la validation des plaintes et des premières investigations.

Fonctionnement de la plateforme

Si vous êtes victimes d'une escroquerie en ligne et que vous souhaitez porter plainte, vous devez vous rendre sur le site service.public.fr. Afin d'être redirigé vers la plateforme THESEE, tapez "escroquerie" dans la barre de recherche. Dans la section "service en ligne et formulaires", vous aurez le choix entre plusieurs types d'escroqueries. Une fois votre choix renseigné, vous serez redirigé vers le service en ligne, dans lequel vous devrez renseigner vos informations et le descriptif de votre plainte.

Une foi la plainte déposée en ligne, elle sera examinée par la gendarmerie ou la police. Vous recevrez ensuite un message si la plainte est validée. Les renseignements que vous aurez donnés seront alors analysés par la plateforme et recoupés avec d'autres plaintes afin de condamner les personnes qui mettent en place ces escroqueries.