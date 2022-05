C'est une conséquence inattendue des perturbations rencontrées depuis quelques jours par la messagerie LaPoste.net. Le site du quotidien Le Parisien rapporte ce jeudi 5 mai que des dizaines de milliers de professionnels de santé ne peuvent plus utiliser le service de télétransmission de l'Assurance maladie car l'accès extérieur à la messagerie de La Poste a été bloqué pour prévenir des tentatives de piratage.

Depuis la mi-avril, de nombreux utilisateurs de la messagerie de La Poste ont constaté qu'ils ne pouvaient plus relever les mails reçus sur leurs adresses dans d'autres messageries, comme Gmail. La Poste a confirmé auprès de plusieurs médias qu'elle avait désactivé deux protocoles qui permettent de lire les mails de ses comptes de messageries dans des canaux externes à la suite de la détection de comportements anormaux dans les tentatives d'accès à certains comptes. Le groupe explique que cette mesure est prise pour une durée indéterminée.

Les utilisateurs de messageries LaPoste.net peuvent toujours accéder à leur boîte aux lettres et gérer leur compte directement depuis le site dédié. Mais tous les services nécessitant un accès extérieur sont temporairement bloqués. Ce qui pose un vrai souci à des milliers de professionnels de santé et leurs patients.

Le Parisien explique que de nombreux médecins, dentistes et autres praticiens utilisent une adresse LaPoste.net pour se connecter à la plateforme Sesam-Vitale à travers laquelle ils envoient les feuilles de soin des patients prouvant l'acte réalisé et permettant leur remboursement par la Sécurité sociale et les mutuelles. Selon le quotidien, l'utilisation de cette messagerie est recommandée, au même titre que celle d'Orange, car elle utilise le même protocole que le logiciel de télétransmission.

En conséquence, depuis une dizaine de jours, des dizaines de milliers de patients sont contraints d'avancer leurs frais médicaux. Et ils ne pourront pas être remboursés tant que le service ne sera pas rétabli. La Poste espère un retour progressif à la normale à partir de lundi.

