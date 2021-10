Android 12 est entré dans sa dernière ligne droite. Google a publié le 4 octobre la dernière version de son système d'exploitation pour smartphones sur la plateforme Android Open Source Project. Une étape clé avant la mise à disposition de la mise à jour pour le grand public. Pour rappel, Android 12 doit apporter plusieurs nouveautés, comme une nouvelle interface graphique plus arrondie, des optimisations des fonctionnalités multitâches, un mode une main pour les grands écrans et de nouvelles options de confidentialité.

En raison de la fragmentation de l'univers Android, composé de dizaines de marques et expériences différentes, le déploiement des nouvelles versions d'Android est plus lent que chez Apple. Quand les utilisateurs d'iPhone peuvent installer iOS 15 depuis fin septembre, les propriétaires de smartphones Samsung, Oppo ou Xiaomi doivent encore patienter quelques semaines pour mettre à jour leurs appareils.

Android 12 est actuellement entre les mains des fabricants qui adaptent le socle commun de la mise à jour aux spécificités de leurs interfaces. Les premiers smartphones à en bénéficier sont généralement les smartphones Pixel, les seuls appareils conçus entièrement par Google, qui profitent d'une intégration plus poussée que la concurrence avec certaines fonctions exclusives. Google a d'ores et déjà indiqué que ses smartphones seront les premiers servis dans les prochaines semaines. Les autres marques suivront ensuite.

Retrouvez la liste des appareils éligibles et la date de leurs mises à jour. Cet article sera actualisé lorsque les marques auront dévoilé leur calendrier.

Oppo : ColorOS 12 présenté lundi

Le constructeur chinois présentera ColorOS12, sa nouvelle interface logicielle basée sur Android 12, ce lundi 11 octobre à l'occasion d'une conférence de presse diffusée en streaming à 11h, heure française. La date de déploiement de la mise à jour sera révélée à cette occasion. Elle sera proposée à plus de 110 appareils pour couvrir plus de 150 millions d'utilisateurs. La marque a indiqué que la version bêta de ColorOS12 serait d'abord proposée sur les smartphones Find X3 Pro.

Google : des infos le 19 octobre

Ces dernières années, Google avait pris l'habitude de proposer la version finale d'Android avant même de rendre disponible la version open-source aux autres constructeurs. Cette année déroge à la règle. Google a indiqué qu'il était en train d'apporter la touche finale à la mise à jour vers les téléphones Pixel avec des expériences exclusives à venir. Le géant américain doit tenir une conférence le 19 octobre pour présenter les Pixel 6 où il sera sûrement question d'Android 12.

Samsung

Samsung travaille sur sa nouvelle interface Samsung One UI 4.0 qui accompagnera le lancement d’Android 12 sur ses smartphones. La première beta du nouveau système est disponible. Mais seuls les smartphones Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra sont éligibles pour le moment. À terme, tous les modèles lancés depuis 2019 devraient en profiter. Nous attendons un retour du constructeur pour connaître les modalités de son déploiement.

realme : en octobre

La marque chinoise qui monte en France travaille encore à rendre accessible à ses utilisateurs la version bêta d'Android 12. Le constructeur lancera d'abord la mise à jour Android 12 pour le realme GT et d'autres modèles. Les utilisateurs pourront se connecter à la communauté officielle de realme pour demander la mise à jour très bientôt. Dans le même temps, realme UI 3.0 basé sur Android 12 sera également publié dans le monde entier pour les 100 millions d'utilisateurs de la marque en octobre.

OnePlus

De nombreux smartphones OnePlus vont pouvoir migrer vers Android 12 à travers la surcouche OxygenOS 12. Cette mise à jour sera la dernière version de l'interface avant sa fusion avec ColorOS d'Oppo. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro peuvent d'ores et déjà en profiter avec la première version bêta. La marque a également confirmé la liste des appareils qui pourront migrer vers Android 12 dans les prochaines semaines. Tous les modèles antérieurs au OnePlus 7 sont concernés.