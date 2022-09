Le rappeur Tchovo, star des villages alsaciens

Tchovo, c’est le surnom de Loïc Grunenwald, dont le nom de famille est lui-même d’origine alsacienne ! Et sa chanson Schiltigheim dans laquelle il cite à la chaîne des noms de villages d’Alsace a fait des émules sur le réseau social Tik Tok.

En une semaine et demie, elle a recueilli 1,1 million de vues sur TikTok. Gambsheim, Weyersheim, Herrlisheim, Drusenheim, Soufflenheim ... les noms de villages en heim s’accumulent sur une vingtaine de secondes.

Le rappeur de 23 ans a eu cette idée en partant d'une blague avec des amis : "On a écouté la version originale de XXXTENTACION qui s'appelle Hope. Dans le son, il dit 'she keep crying' tellement d'une manière marmonnée qu'on dirait qu'il dit 'Schiltigheim'. Je sais plus qui m'a lancé le défi de faire un son sur cet instrumental et de faire une chanson juste avec des noms de village".

Ses compatriotes alsaciens ont beaucoup apprécié. Dans les commentaires de la vidéo on peut lire “jvais mourir c'est qui le génie qui a fait la chanson”, “les alsaciens en force !” ou encore “faut faire avec tous les villages maintenant jveux une suite et être dedans”.

Ce carton sur TikTok pourrait bien servir sa carrière. Il y a quelques mois, Tchovo a justement quitté son travail pour se lancer dans la chanson. Rap mais aussi pop ou rock, le jeune rappeur est inspiré par différents styles de musique : "Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de musique. Dès mes trois ans, j'ai appris le solfège, j'ai fait de la guitare et du saxophone. Je vais sortir quelques projets pop-rock".

Le clip de la chanson Schiltigheim sortira ce vendredi 2 septembre sur la page YouTube de Tchovo.

