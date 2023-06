INVITÉS RTL - Réforme du bac : "C'est un désastre", s'indignent Abécassis et Enthoven

Eliette Abécassis et Raphaël Enthoven sont les invités de RTL

CHATGPT - Raphaël Enthoven et Éliette Abécassis sont les invités d'Amandine Bégot

CHATGPT - Raphaël Enthoven et Éliette Abécassis sont les invités d'Amandine Bégot

CHATGPT - Raphaël Enthoven et Éliette Abécassis sont les invités d'Amandine Bégot

CHATGPT - Raphaël Enthoven et Éliette Abécassis sont les invités d'Amandine Bégot

Elle a terrifié les élèves pendant des générations. L'épreuve de philosophie du baccalauréat s'est tenue ce mercredi 14 juin, mais depuis la réforme du lycée, cette dernière a perdu de son importance. En effet, certains lycéens savaient déjà avant même de passer cette épreuve qu'ils auraient leur diplôme.

"C'est un désastre", réagit Raphäel Enthoven. "Je suis très nostalgique, mais c'est mon côté boomer, de l'époque où l'épreuve de philo arrivait en premier. C'était un monument de stress pour tous les élèves, c'était la mer à boire, c'était une montagne à gravir, mais au moins, ça obligeait à travailler ces questions et à ne pas traiter l'épreuve par-dessus l'épaule". De plus, le philosophe estime que la matière en elle-même forge les citoyens de demain.

Selon ces deux spécialistes, Raphäel Enthoven et l'autrice Éliette Abécassis, la philosophie permet aussi de s'interroger sur des questions éthiques, modernes et aussi sur les limites des technologies comme ChatGPT. Avec cette perte de sens de l'épreuve, les élèves passent à côté de quelque chose d'essentiel d'après eux. Pour changer les choses, ils appellent les pouvoirs publics à agir. "Oui, il faut que ça change. C'est une urgence, c'est une nécessité. On ne peut pas traiter la philosophie ainsi", estime la philosophe. Alors que 50% des élèves sont partis à 9h30, les deux spécialistes s'indignent encore : "C'est un désastre".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info