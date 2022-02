Internet : quels cookies peut-on refuser ?

Sur Internet, accepter les cookies revient à accepter que nos moindres mouvements sur un site soient enregistrés et parfois vendus à des régies publicitaires. Mais est-ce dangereux ?

Le code du premier cookie a été discrètement intégré sur la version 0.9 de Mosaic Netscape le 13 octobre 1994. Il y a aujourd'hui deux types de cookies : "first party", qui sont généralement déposés par l’éditeur, et les cookies "third party" déposés par des tiers. Sur un site internet, ils seront qualifiés d'"essentiels" et "non essentiels".

Les cookies first party, dits essentiels, sont internes au site que vous visitez. Ils servent au propriétaire à comprendre les déplacements des visiteurs sur son site. Par exemple, sur un site marchand, les cookies natifs vont permettre de savoir ce que vous et tous les autres visiteurs achètent ou regardent. Grâce à ces informations, le propriétaire du site sait comment l'améliorer pour que vous tombiez directement sur le produit le plus apprécié.

Ces cookies sont aussi là pour sauvegarder vos données quand vous décidez de créer un compte client. Quand vous créez un profile, vous pouvez retourner quelques semaines plus tard sur le site et ne pas avoir besoin de vous reconnecter.

Il est impossible de refuser les cookies Natifs "essentiels". Si vous allez dans les "paramètres de cookies" il ne sera pas proposé de les accepter ou non.

Les cookies que vous pouvez refuser

Les cookies third party, ou non-essentiels, sont récoltés sur un site, mais sont utilisés par un autre. Ils permettent au second site de comprendre le comportement des utilisateurs. Ces cookies existent depuis plusieurs années et ont été accusés de ne pas respecter la vie privée. En effet, certains sites utilisaient ses cookies sans en informer les utilisateurs. Ils sont par exemple utilisés pour vous proposer de la publicité personnalisée.

Depuis le 1er avril 2021, la CNIL (la Commission nationale de l'informatique et des libertés) oblige à tous les sites internet de proposer à leurs visiteurs un bandeau permettant explicitement de "refuser les cookies informatiques aussi facilement que de les accepter."

Certains sites, comme Marmiton ou AlloCiné, proposent une option payante, communément appelée "cookie wall", pour refuser les cookies. Il n'est pas possible de refuser, ne serait-ce qu'un seul cookie. Contactée par RTL, la CNIL informe que avoir "estimé que le consentement des internautes n’était pas valide dans un tel contexte. En effet, ce système pourrait affecter la liberté du consentement." Mais, par la décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a jugé que l’exigence d’un consentement libre "ne pouvait toutefois pas justifier une interdiction générale de la pratique des cookies walls." La CNIL apprécie donc le consentement des personnes au cas par cas "en tenant compte notamment de l’existence d’alternative réelle et satisfaisante proposée en cas de refus des cookies." Les pratiques de Marmiton et AlloCiné sont donc légales.

Pour les autres sites, lorsque le bandeau s'affiche, vous pouvez refuser, accepter ou paramétrer les cookies. Rien ne vous empêche de refuser les cookies. Mis à part certains sites qui représentent une minorité, aucun ne restreint son accès à un utilisateur qui refuse les cookies.