Intelligence artificielle : un homme condamné après avoir créé de faux clichés pédopornographiques

Ces dernières années, les avancées en matière d'intelligence artificielle ont captivé le grand public comme les professionnels, qui les utilisent désormais dans différents domaines. Des innovations qui présentent toutefois un volet noir, lorsque leur usage est détourné à des fins criminelles. C'est notamment le cas d'un Sud-Coréen, jugé pour détention d'images pédopornographiques générées par IA.

Le quadragénaire avait été inculpé en août pour ces mêmes faits par le tribunal de Busan. Il vient d'écoper d'une peine de deux ans et demi de prison. Selon franceinfo, l'homme a utilisé un logiciel lui permettant de générer sur demande une image dans un style particulier, allant du manga aux prises de vue réalistes. Quelque 360 clichés pédopornographiques décrits par la justice comme "ultra-réalistes", créés avec cet outil, ont été retrouvés sur son ordinateur.

S'il n'a pas diffusé ces images, l'homme a été jugé coupable de les détenir. Le caractère réaliste de ces "créations" a été mis en avant par l'accusation en réponse aux arguments de la défense, qui soutenait que l'accusé n'avait pas relayé ces contenus.

Les deepnude, une mode inquiétante qui se répand

Cette utilisation de l'intelligence artificielle inquiète de plus en plus les associations et la justice. Des phénomènes qui ont inondé le net, tels que le deepfake, qui permet de superposer plusieurs séquences photo et vidéo et d'utiliser l'apparence de personnes dans des contenus créés de toute pièces, posaient déjà des problèmes en matière de droit à l'image et de consentement.

Récemment, au Canada, un homme a été condamné à trois ans de prison pour avoir supplanté les visages d'adultes par des visages d'enfants sur une vidéo à caractère