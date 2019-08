publié le 11/08/2019 à 00:59

Au moins cent morts et des centaines de milliers de personnes évacuées en urgence. C'est le dramatique et provisoire bilan des inondations provoquées par la mousson, qui s'abat depuis plusieurs semaines en Inde.

Dans l'État du Kerala, dans le sud du pays, où les pluies devraient s'accentuer dans les prochains jours, le gouvernement a ordonné à l'armée d'envoyer sur place des unités de secours et de ravitailler des villages par voie aérienne. 120.000 personnes habitant l'État ont été évacuées d'urgence vers des camps de secours. Selon Pramod Kumar, un porte-parole de la police locale, au moins 48 personnes sont mortes depuis jeudi 8 août dans les inondations au Kerala, une région touristique dont les plages et les complexes hôteliers sont très fréquentés par les étrangers.

Dans l'État voisin du Karnataka, au moins 24 personnes ont perdu la vie et neuf autres sont portées disparues. Dans l'ouest de l'Inde, les États du Maharashtra et du Gujarat ont aussi été durement frappés par les pluies diluviennes. Au Maharashtra, au moins 27 personnes ont péri et plusieurs routes importantes ont été coupées, rapportent des médias locaux. Au Gujarat, huit personnes ont été tuées dans des accidents provoqués par des tempêtes dans les grandes villes d'Ahmedabad et Nadiad.

80 zones inaccessibles pour les secours

"Il y a environ 80 zones où les inondations et les pluies ont causé des glissements de terrain et auxquelles nous ne pouvons pas accéder", a déclaré Pramod Kumar. "Environ 200 personnes sont bloquées dans une de ces zones. Nous tentons de les approvisionner en nourriture avec des hélicoptères de l'armée de l'air", a-t-il ajouté.

Le principal aéroport du Kerala, situé à Kochi, est fermé depuis vendredi 9 août. L'an dernier, environ 500 personnes avaient péri dans les plus grandes inondations qu'ait connues cet État en près d'un siècle.

Actuellement, plus de 600 camps de secours du Karnataka accueillent un total de 161.000 personnes, a indiqué un responsable de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. "Les pluies se sont calmées dans la région et nous pensons que les eaux vont bientôt commencer à refluer. Il y a des zones du nord du Karnataka et des régions côtières qui sont durement frappées", a ajouté ce dernier.