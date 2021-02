Facebook bloque les pages de Marion Maréchal et Jordan Bardella

publié le 21/02/2021 à 18:31

La suspension n'aura finalement duré que quelques heures. Dans un tweet publié dimanche 21 janvier, Marion Maréchal a dénoncé "la démarche de censure idéologique et politique en dehors de tout cadre judiciaire" de Facebook après le blocage de son compte. Une sanction survenue "suite à (sic) mon soutien à Génération identitaire". En fin d'après-midi, l'ancienne députée du Rassemblement National (RN) publiait néanmoins un nouveau message annonçant un déblocage "alors que les restrictions étaient prévues pour plusieurs jours".

Dimanche matin, Jordan Bardella fustigeait également la suspension de son compte sur Twitter. "Facebook s'arroge le droit de supprimer mes publications défendant la liberté d'expression et dénonçant la dérive liberticide du gouvernement ! Jusqu'à la censure pure et simple de ma page sans recours possible ?", peut-on lire sur ce message repéré par LCI. Le vice-président du RN n'a quant à lui pas annoncé le retour de sa page.

Tous les deux ont reçu un message d'avertissement : "Votre page est sur le point d'être dépubliée et fait l'objet d'une diffusion limitée et d'autres restrictions en raison d'infractions répétées (...)". Facebook n'a, pour le moment, donné aucune précision sur les motifs de ces deux mises en sommeil. Marion Maréchal et Jordan Bardella sont convaincus que ce blocage intervient après la publication d'un message de soutien au mouvement Génération Identitaire, menacé de dissolution par le gouvernement, diffusé sur leurs pages respectives.

Ma page Facebook vient d’être débloquée alors que les restrictions étaient prévues pour plusieurs jours. Les censeurs se rendraient-ils compte qu’ils vont trop loin? — Marion Maréchal (@MarionMarechal) February 21, 2021