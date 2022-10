Étoiles filantes des Orionides : comment profiter au mieux du spectacle vendredi soir

Elles brillent dans le ciel depuis déjà deux semaines. Les étoiles filantes issues de l'essaim des Orionides vont atteindre leur point culminant dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 octobre. Localisé dans la constellation d'Orion, cet essaim de météores, célèbre pour la brillance et la rapidité de ses étoiles filantes, est originaire de la comète Halley que l'on peut apercevoir dans l'horizon terrestre tous les 70 ans en moyenne. Le phénomène a commencé au début du mois d'octobre et s'achèvera dix jours après le pic, début novembre.

Dès la tombée de la nuit, jusqu'au petit matin, il sera possible d'observer des dizaines d'étoiles par heure si les conditions le permettent. "On attend en général une vingtaine de météores par heure. Après, dans les 20 dernières années, on a vu parfois des épisodes où il y avait plus d'activité. Cela pourrait être le cas cette année. On pourrait avoir entre 40 et 70 étoiles filantes visibles par heure, soit un météore toutes les 5 minutes environ. Mais ce n'est pas aussi spectaculaire que les Perséides", explique Jérémie Vaubaillon, astronome à l'IMCCE au sein de l'observatoire de Paris, joint par RTL.

Pour profiter du spectacle généré par la traînée des météores, il faudra veiller tard cette nuit. Les étoiles filantes seront surtout visibles après minuit. Il faudra regarder en direction de l'est au niveau de l'horizon au début de la nuit puis vers le sud en fin de soirée. Les conditions s'annoncent plutôt favorables en terme de luminosité car la nouvelle Lune est attendue seulement pour le 25 octobre. Il n'est pas indispensable d'utiliser du matériel spécifique si vous tentez le coup ce soir. Le plus important est de se positionner dans un endroit dégagé de toute source de pollution lumineuse et de laisser le temps à vos yeux de s'habituer à l'obscurité.

Les spectateurs auront peut-être la chance de tomber sur des étoiles filantes issues de l'essaim des Taurides. Observable tous les ans de la mi-septembre à la fin novembre, cet épisode a connu son pic d'activité il y a une dizaine de jours. "Mais cette année est particulièrement prolifique avec pas mal de gros bolides, comme en 2012 et en 2016. Quitte à lever les yeux au ciel, autant le faite maintenant", souligne Jérémie Vaubaillon.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info