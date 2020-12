publié le 29/12/2020 à 03:34

Un trou noir géant a totalement disparu des écrans de la Nasa sans laisser de trace, rapportent ses scientifiques dans une étude publiée dans AAS Journal. Il aurait dû apparaître au centre de l'amas de galaxies "Abell 2261", à 2,7 milliards d’années-lumière de la Terre, peut-on lire sur le site de l'observatoire de rayons X Chandra, jeudi 17 décembre.



Les chercheurs jugent "anormale" l'absence de ce trou noir, indique le site Numerama dans ses colonnes. D'après l'agence spatiale américaine, "étant donné que la masse d'un trou noir central suit généralement la masse de la galaxie elle-même, les astronomes s’attendent à ce que la galaxie au centre d'"Abell 2261" contienne aussi un trou noir supermassif qui rivalise avec le poids de certains des plus grands trous noirs connus de l’univers".

Comment a-t-il pu disparaître ? Les astronomes pensent que cette concentration de masse-énergie aurait pu être éjectée du centre de la galaxie après une fusion de deux galaxies et des trous noirs centraux de chacune d'elles. De fait, un tel phénomène peut provoquer des ondes gravitationnelles et le "recul" du nouveau trou noir. Celui-ci se serait éloigné du centre de la galaxie dans la direction opposée à celle des ondes plus importantes.

Pour l'heure, cette hypothèse ne peut pas être confirmée par la science qui n'a jamais étudié des fusions de trous noirs aussi grands. Les scientifiques estiment que la masse de ce gigantesque objet céleste se situe entre 3 et 100 milliards de fois celle du soleil, détaille le quotidien régional Ouest France.