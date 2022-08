Espace : un cosmonaute de l'ISS se fait une frayeur lors d'une sortie

"Lâchez tout et commencez à retourner à l'intérieur." Mercredi 17 août, plus de deux heures après le début de la sortie spatiale d'Oleg Artermiev, la Station spatiale internationale lui a ordonné de "retourner dans le sas dès que possible". Il venait de rapporter des anomalies dans les données lui indiquant la tension de sa combinaison spatiale.

"S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout va bien", lui a-t-il toutefois aussi été dit. "Moi? Inquiet? Jamais de la vie", a répondu Oleg Artemiev. Une fois dans le sas, le cosmonaute s'est branché au courant de l'ISS en attendant la venue de l'autre cosmonaute, Denis Matveev. La sortie spatiale a été déclarée terminée au bout de quatre heures sans que la "santé du cosmonaute" ne soit "menacée".

Il s'agissait de la septième sortie spatiale d'Oleg Artemiev et de la troisième pour Denis Matveev. Avant l'incident, ils ont pu installer deux caméras à l'extérieur de la Station. Le reste des travaux sera effectué lors d'une prochaine sortie, a indiqué l'agence spatiale russe Roscosmos.

