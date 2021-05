Vosges : les gendarmes lancent un appel pour retrouver le soleil

publié le 17/05/2021 à 15:58

"On recherche désespérément le Soleil." Après un week-end de l'Ascension et globalement un mois de mai frais et pluvieux, les gendarmes des Vosges n'ont pas manqué d'humour. Ce lundi 17 mai, ils ont publié une alerte disparition sur le modèle de l'alerte enlèvement pour retrouver le soleil disparu depuis plusieurs jours voire semaines.

"On recherche désespérément le Soleil. Age : 4.603 milliards d'années. Description : boule jaune de 696.340 km de rayon. Si vous l'apercevez, ne le regardez surtout pas dans les yeux et appelez Météo France", ont écrit les militaires sur Twitter. Un message drôle et réconfortant qui pointe du doigt la météo peu clémente du moment.

Nous n'avons pas appelé Météo France mais nous avons consulté ses prévisions pour les prochains jours et le temps ne va pas vraiment s'améliorer. En effet, les perturbations seront de mise avec une alternance d'averses et d'orages sur la moitié nord qui laisseront place à quelques éclaircies passagères. Quant aux températures, elles ne dépasseront pas les 15 degrés. Pas de quoi consoler les gendarmes des Vosges...

