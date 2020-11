De la poussière sur la Lune pourrait-elle être transformée en oxygène ?

publié le 09/11/2020 à 21:57

"À l'avenir, si nous souhaitons voyager régulièrement et installer des stations sur la Lune et Mars, il faudra des éléments pour rendre possible la vie : de la nourriture, de l'eau, et de l'air respirable", explique Sue Horne, directrice de l'exploration spatiale britannique.

C'est dans cet ordre d'idée que l'Agence spatiale européenne a signé un contrat avec Metalysis, une entreprise britannique qui travaille sur une méthode pour transformer la poussière sur la Lune en oxygène. À terme, les chercheurs espèrent que cela rende envisageable des départs plus fréquents vers la Lune, et même l'hypothèse d'installations sur ce satellite.

La recherche s'appuie notamment sur des technologies similaires qui ont permis, sur Terre, de transformer de la poussière en oxygène. Metalysis a reçu près de 280.000 euros en fonds pour financer ce développement.

Jan Worner, directeur de l'Agence spatiale européenne, avait déjà révélé le projet d'un "village lunaire". Celui-ci servirait de base spatiale pour permettre régulièrement aux pays de l'Union européenne d'explorer la Lune. Aucun être humain n'y a posé pied depuis 1972.