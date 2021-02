Cyberattaques : "Il y a 5 groupes qui ciblent le médical", assure un expert

publié le 12/02/2021 à 07:44

Les opérations de piratage informatique sont de plus en plus répandues, notamment contre des entreprises ou des institutions. C'est ce qui est arrivé à l'hôpital de Dax, dans les Landes, où le réseau est hors service pour cause de ransomware. "Ce sont des lieux qui ont des systèmes d'informations complexes, compte tenu de la multitude de systèmes d'informations déployés", explique sur RTL Winston Delbey, responsable chez Tetris spécialiste en réponse aux incidents de cyberattaque, pour expliquer la fragilité de ces structures.

"C'est difficile de sécuriser l'ensemble des moyens qui sont à disposition au sein d'un hôpital", ajoute-t-il. La cyberdéfense est devenue aujourd'hui une priorité en terme de sécurité. C'est pour cela d'ailleurs que dans le cadre du plan de relance dévoilé par le gouvernement, on retrouve un financement de la lutte contre les cyberattaques. "La difficulté est que ce sont des projets d'une durée de plusieurs années", précise Winston Delbey.

La lutte se met en place

Mais avec le déploiement massif du télétravail pour cause de pandémie de Covid-19, l'urgence devient manifeste tant les réseaux domestiques ne sont pas toujours bien équipés face aux risques de piratage. De plus, les petites structures sont visées, car plus fragiles. "Quand on fait des recherches du côté des attaquants du 'dark web', la partie cachée d'internet, on peut remarquer qu'il y a un intérêt à cibler les petites et moyennes structures médicales", confirme l'expert.

"Il y a 5 groupes qui ciblent plus particulièrement le médical, quel que soit le système d'information dans le monde. Sur internet, il n'y a pas de frontières", indique Winston Delbey. Mais la lutte se met en place, elle est massive et coordonnée entre les autorités judiciaires des différents pays. Récemment, un important réseau a été démantelé grâce à des opérations conjointes. "Les groupes d'attaquants savent désormais qu'ils sont traqués", assure l'expert.