Le Franco-italien STMicroelectronics et l'Américain GlobalFoundries ont annoncé, lundi 11 juillet, la construction d'une usine de semi-conducteurs pour 5,7 milliards d'euros à Crolles, près de Grenoble. Il s'agit du plus gros investissement industriel des dernières décennies en France, hors nucléaire, rappelle le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"C'est une fierté et une ambition, celle d'atteindre un revenu de plus de 20 milliards d'euros en 2025", rappelle sur RTL Jean-Marc Chéry, le président et directeur général de ST Microelectronics, un des leaders du secteur à l'international. "Le site de Crolles a toutes les compétences sur l'innovation." Ce projet permettra de créer près de 1.000 emplois, pour la plupart des postes "d'ingénieurs et de techniciens".

L'aide "substantielle et significative" de l'État français (qui n'a pas été dévoilée) "rend le scénario compétitif", répète à plusieurs reprises le PDG. "Ce qu'on va faire à Crolles en 3-4 ans, on a mis 30 ans à faire la même chose. On va aller dix fois plus vite que ce qu'on a fait dans les 30 dernières années. Pour cela, il faut des acteurs majeurs qui mouillent le maillot, des hommes et des femmes déterminés", vante-t-il.

