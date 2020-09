publié le 26/09/2020 à 07:30

La société française Miliboo développe depuis trois ans une gamme de mobilier connecté pour intégrer les nouveaux usages aux meubles de salon. Le dernier-né de sa gamme est un canapé connecté capable de se transformer en plateforme de divertissement multimédias.

Présenté au salon technologique de Las Vegas en 2019, il est disponible en précommande depuis le 24 septembre à partir de 2.759 euros dans les boutiques de l'enseigne tricolore et le réseau Fnac-Darty.

Sous ses airs de canapé classique et confortable, le Smart Sofa embarque une bonne dose de technologie. Il contient des enceintes intégrées, un système de vibration, des lumières LED, un chargeur à induction, des liaisons Bluetooth et Airplay et une plateforme intelligente ouverte aux applications extérieures.

Cet équipement est mis à contribution pour proposer des expériences plus immersives. "Un home cinéma 4D", selon la marque, avec le son qui secoue le spectateur et les LEDS qui jouent sur l'ambiance de la pièce en complément de l'image de la télévision. Un chargeur à induction est logé dans l'accoudoir pour recharger son smartphone en le posant simplement sur le canapé.

Chargeur à induction Smart Sofa Miliboo Crédit : RTL

Relié en Bluetooth ou en Airplay avec le téléviseur du salon ou connecté à un compte Netflix ou Spotify, le canapé peut diffuser le son des programmes à travers deux enceintes de 50 W. Un caisson de 600 W se charge de restituer les basses sous la forme de vibrations pour accompagner l'action ou de longues nappes de graves pour amplifier les morceaux. Il est possible de régler leur intensité et leur fréquence via l'application partenaire.

Un potentiel prometteur

Nous avons pu essayer le Smart Sofa lors de sa présentation à Paris. Il s'agit d'abord d'un canapé confortable dans lequel on ne soupçonnerait pas la présence d'électronique sans les lumières LED du chargeur sans-fil et la prise le raccordant à l'électricité.

Une fois mué en home cinéma, il se montre particulièrement convaincant. Les sons sont restitués à un très bon niveau sonore, avec suffisamment de clarté et de profondeur pour faire oublier un système traditionnel.

Le système de vibration est pour le moins bluffant. Les films et les morceaux prennent une autre dimension au gré des secousse, certains éléments des chansons sont plus saillants que lors d'une écoute classique au casque. A voir si ça n'est pas lassant dans la durée. Mais le potentiel est très intéressant pour le jeu vidéo alors que se profile l'arrivée des consoles de nouvelle génération.

Une plateforme Android pilotable à la voix

Le canapé est associé à une plateforme Android ouverte, reliée à une application mobile. Il peut être piloté à la voix par les assistants d'Amazon et de Google, pas encore par Siri. Intégrés directement dans l'accoudoir, ils permettent de lancer plus rapidement les programmes des comptes YouTube, Netflix, Spotify et autres qui auront été reliés à l'application. De quoi remplacer aisément une enceinte connectée.



Fort de ces équipements, Miliboo a l'ambition de faire du Smart Sofa un hub de domotique pour piloter à la voix depuis son salon tous les objets de la maison. La marque espère convaincre les développeurs d'investir sa plateforme pour y adapter leurs applications et proposer de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs ultérieurement. Des applications de méditations pourraient par exemple diffuser leurs programmes directement via le canapé en jouant sur les vibrations. Mais rien n'est encore engagé en ce sens.

L'application Miliboo permet de régler l'intensité et la fréquence des vibrations Crédit : Miliboo

Le Smart Sofa est disponible en précommande en trois versions à partir de 2.750 euros (une place), 3.250 euros (deux à trois places) et 3.449 euros (trois à quatre places). Il faut compter environ un mois avant les premières expéditions.