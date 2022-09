Auto : Mercedes-Benz homologue deux voitures autonomes

C’est sans aucun doute une avancée sans précédent sur le marché de l’automobile. Deux modèles de voitures de la marque Mercedes-Benz sont ainsi désormais homologués et classés niveau trois pour la conduite autonome. Il faut savoir que ce type de véhicule est classé de zéro à cinq, le plus bas signifiant son absence d’autonomie, tandis que le niveau cinq confirme une autonomie complète.

Alors que ces voitures seront autorisées à circuler en France dès ce jeudi 1er septembre, il sera donc désormais possible de conduire sans les mains. Néanmoins, cette conduite est uniquement acceptée sur des voies interdites aux piétons et aux cyclistes, comportant un terre-plein central et toujours à moins de 60 km/h.

"Le système conduit à la place du conducteur. Ce dernier peut donc lâcher les mains et par exemple consulter son téléphone", précise à RTL, Franck Cazenave, spécialiste de la voiture autonome et auteur du livre La robomobile. "Toutefois, il est stipulé que le véhicule doit s’assurer qu’il y a toujours un conducteur au sein de la voiture, afin qu’il puisse reprendre le contrôle quand ce sera nécessaire".

Des futurs modèles à venir

Mercedes est donc le premier constructeur à proposer ces voitures, mais d’autres sont dans les starting-blocks. BMW, Volkswagen, et même Stellantis travaillent actuellement sur le sujet, mais leurs véhicules ne devraient pas être homologués avant 2023/ 2024.

C’est l’entreprise Valéo qui équipe en grande partie ces voitures qu’on pourrait définir comme semi-autonomes. Pour le groupe français, c’est avant tout une avancée visant le confort du conducteur, afin qu'il puisse retrouver du temps pour lui et cela, sans changer ses habitudes de transport.

"En moyenne, une personne passe cinq ans de sa vie en voiture, dont environ trois ans et demi en dessous de 60km/h", assure Marc Vrecko, responsable du département confort et aide à la conduite. "Il s’agit donc de redonner du temps de qualité au conducteur et de le faire dans un contexte de sécurité totale".

Ce genre d’option destiné pour le moment uniquement aux voitures haut de gamme a néanmoins un prix et coûte en moyenne 5.000 euros. Mais il y a des chances que ce type de voitures se démocratise rapidement, avant de peut-être devenir la norme.

