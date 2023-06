Attaque à Annecy : un bug aurait favorisé la diffusion de la vidéo sur Twitter

À nouveau épinglé pour ses défauts de modération lors de l'attaque au couteau survenue à Annecy le 8 juin, Twitter plaide le dysfonctionnement technique pour justifier la diffusion à grande échelle de la vidéo du drame malgré les multiples signalements réalisés par ses utilisateurs.

D'après une correspondance avec le régulateur des médias, l'Arcom, consultée par l'AFP, le réseau social propriété d'Elon Musk a expliqué qu'il avait développé un outil informatique permettant de détecter automatiquement "les contenus déjà identifiés comme illégaux" mais que ce dernier avait "mal fonctionné le 8 juin et les jours suivants", laissant "s'opérer des remises en ligne des contenus vidéo montrant les agressions".

Cette correspondance fait suite à l'audition de la directrice des affaires publiques de Twitter pour la France, Claire Dilé, réalisée mercredi par l'Arcom, l'autorité compétente pour la France au niveau européen pour les services numériques.

Plusieurs millions de visionnages pour les vidéos du drame

D'après cette dirigeante, Twitter a dû "modérer manuellement les republications" de la vidéo d'Annecy en s'appuyant sur les signalements des utilisateurs et des autorités et sur les hashtags de la plateforme. Le réseau social n'a avancé aucune explication sur les raisons de ce dysfonctionnement ni sur la future remise en service de l'outil.

Dans la foulée de l'attaque qui a fait six blessés dont quatre jeunes enfants en début de matinée le 8 juin, les images du drame étaient rapidement devenues virales, plusieurs vidéos cumulant plus d'un million de visionnages malgré les signalements réalisés par les utilisateurs. Twitter est accusé de longue date de ne pas suffisamment modérer les contenus publiés sur sa plateforme. Le problème se serait amplifié depuis le rachat par Elon Musk et le licenciement d'une partie des équipes dédiées à cette tâche.