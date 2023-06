Attaque à Annecy : dans quelles conditions est détenu l'assaillant ?

Le forcené de l'attaque d'Annecy est incarcéré sous haute sécurité. Après l'attaque au couteau de jeudi 8 juin, il est mis en examen et placé en détention. Il est resté muet face au juge sur le mobile de son attaque, et il est donc à l'isolement dans une cellule spéciale pour sa sécurité. "Nous ne voulons prendre aucun risque", confirme l'administration pénitentiaire. Le détenu va être surveillé de très près, de jour comme de nuit, et il a été placé dans ce qu'on appelle "une cellule lisse", sans aucun point d'arrimage pour éviter les pendaisons.

La télévision est protégée par une bulle de plexiglas. Les meubles ont des bords arrondis et sont arrimés au sol et le détenu n'a qu'un pyjama et du linge en papier déchirable. L'assaillant d'Annecy doit être protégé de lui-même, mais aussi des autres détenus. Ceux qui s'en prennent à des enfants sont souvent des cibles derrière les barreaux, ce qui explique pourquoi l'homme a été placé à l'isolement.

Il sera vu obligatoirement par un médecin deux fois cette semaine et si des troubles psychiatriques se confirment, si son état n'est plus compatible avec la détention ordinaire, il pourrait alors être transféré dans un lieu HSA, une sorte d'hôpital-prison.

