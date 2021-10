Apple annonce une keynote surprise le 18 octobre, quelles annonces sont attendues ?

Il y aura une seconde keynote Apple cet automne. Le groupe technologique américain a convié la presse pour un événement spécial organisé lundi 18 octobre à 19h, heure de Paris. Un mois après la présentation de l'iPhone 13, cette conférence sera une nouvelle fois enregistrée et diffusée en streaming depuis l'Apple Park de Cupertino.

L'invitation adressée aux médias met l'accent sur la vitesse avec un slogan "Unleashed" que l'on peut traduire en français par "Accrochez-vous". L'événement pourrait être l'occasion d'introduire de nouveaux MacBook Pro et surtout de présenter la deuxième version du processeur conçu en interne par Apple qui offre des performances et une autonomie décuplées aux appareils qui en sont équipés.

Selon les rumeurs les plus persistantes, les nouveaux MacBook Pro devraient embarquer la nouvelle puce maison et être déclinés dans de nouveaux châssis plus plats dans des versions 14 et 16 pouces à écran Mini-LED. Apple pourrait aussi dévoiler un Mac Mini plus puissant et la version finale du système d'exploitation macOS Monterey avant de le rendre disponible au téléchargement.