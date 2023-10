Android 14 est disponible : les smartphones compatibles et les principales nouveautés

Après la sortie d'iOS 17 sur iPhone fin septembre, Google a commencé à proposer la transition vers Android 14 aux utilisateurs de smartphones Pixel. Depuis le début du mois d'octobre, les propriétaires de Pixel 4a 5G, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 7 et des versions Pro peuvent télécharger la mise à jour vers la nouvelle version du logiciel. Les Pixel 8 et 8 Pro, attendus en boutiques le 12 octobre, pourront eux aussi installer Android 14 une fois configurés.

Pour les autres marques, il faudra patienter encore quelques semaines. Le déploiement d'Android est toujours progressif. Les utilisateurs de smartphones Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Lenovo et Nothing Phone devraient bénéficier des premiers déploiements comme ils proposent déjà la version bêta du logiciel depuis plusieurs mois.

L'installation d'Android 14 ne promet pas de bouleverser l'expérience des smartphones qui tournaient déjà sous Android 13 au quotidien. La mise à jour apporte un certain nombre d'évolutions pensées pour améliorer l'existant déjà très complet.

On note principalement l'ajout de nouvelles options de personnalisation pour les fonds d'écran, avec la possibilité d'en générer à partir de mots-clés ou d'emojis ou de laisser une intelligence artificielle changer l'interface en fonction du contexte (jour, nuit, météo, calendrier). L'écran de verrouillage peut désormais être personnalisé avec des raccourcis accessibles directement à côté de l'affichage de l'heure. Les notifications sont maintenant regroupées par catégories avec davantage d'options d'affichage et d'alertes, comme la possibilité d'activer le flash pour voir les pushs en mode silencieux.

Android 14 inaugure également un nouveau menu "Santé Connect" pour stocker, sécuriser et gérer plus efficacement les données personnelles liées à l'activité et à la santé sur votre téléphone. En matière de sécurité, toujours, Google laisse enfin la possibilité de définir un code PIN à six chiffres pour verrouiller son smartphone. Par ailleurs, la mise à jour permet d'utiliser un smartphone Android comme webcam avec un PC Windows ou un mac en utilisant un simple câble USB.