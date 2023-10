Pourquoi vous ne voyez plus les titres des articles sur X (Twitter)

Vous l'avez peut-être remarqué : depuis plusieurs heures, ce jeudi 5 octobre, X (Twitter) n'affiche plus les titres des articles partagés sur sa plateforme. Les liens diffusés par les utilisateurs et les organes de presse n'apparaissent plus désormais que sous la forme d'une image, sans titre, ni URL, ni description, simplement associés à un lien renvoyant vers le site Internet du média qui l'a publié dans le coin inférieur gauche de la vignette d'illustration.



Ce changement d'interface est défendu par Elon Musk, propriétaire de X (Twitter). "Cela vient directement de moi. L'esthétique (du réseau social) s'en trouvera grandement améliorée", avait-il écrit cet été, lorsque des utilisateurs avaient remarqué des tests menés sur la plateforme.



Sans expliquer précisément la raison de ce changement, le milliardaire, en guerre ouverte contre plusieurs médias américains, a évoqué le 3 octobre sa volonté d'inciter les créateurs de contenu à publier directement sur sa plateforme, dans une tentative de générer davantage d'abonnements payants afin d'enrayer la chute de ses revenus publicitaires.



"Notre algorithme tente d'optimiser le temps passé sur X, de sorte que les liens ne reçoivent pas autant d'attention, car le temps passé est moindre si les gens cliquent. La meilleure chose à faire est de publier du contenu sous forme longue sur cette plateforme", a-t-il écrit.



Le même jour, il assurait qu'il ne consultait "pratiquement jamais la presse traditionnelle". "Quel est l'intérêt de lire 1.000 mots sur quelque chose qui a déjà été partagé sur X plusieurs jours plus tôt ?", demandait-il à sa communauté.