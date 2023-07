Alsace : une habitante frappée par une météorite en sort indemne

Un accident rarissime et plus de peur que de mal. Une Alsacienne, résidant à Schirmeck (Bas-Rhin), a été touchée par un fragment de météorite début juillet. Un "caillou" de cinq centimètres, venu tout droit de la nuit des temps. Il a rebondi sur le toit de sa maison, avant d'atterrir dans ses cotes. Un événement d'autant plus improbable qu'il était 4 heures du matin, le 6 juillet dernier, lorsque l'accident s'est produit.



L'Alsacienne buvait alors un café sur sa terrasse avec des amis, car il faisait très chaud cette nuit-là. Soudain, elle entend un bruit sur sa maison : un animal peut-être ? Il s'agissait de la pierre en question, qui a rebondi avant de l'atteindre. Le géologue Thierry Rebmann est alors chargé de l'identifier : "On voit que c'est une roche qui est sombre, qui est toute noire, qui a grillé en traversant l'atmosphère. Elle ressemble tout à fait une pierre volcanique", explique le scientifique au micro de RTL.

Un objet répandu, mais une situation exceptionnelle

"C'est une roche qui contient des bulles et des alvéoles, constituée en partie de ferromagnésiens, c'est-à-dire de métaux. C'est la composante la plus courante pour ce type de choses venues de l'espace", poursuit le spécialiste.

Les météorites qui traversent l'atmosphère sont loin d'être exceptionnelles. Toutefois, celles-ci tombent d'ordinaire dans des zones inhabitées. Il est donc très rare d'en trouver, et beaucoup plus rare d'être frappé par l'une d'entre elles. L'habitante de Schirmeck, qui défie les probabilités, s'en est sortie avec un simple bleu.

