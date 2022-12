Vous avez mal au cou ? Voici comment soulager vos douleurs cervicales

Les douleurs cervicales sont fréquentes. Elles peuvent venir de mauvaises positions, parfois d’arthrose ou d’un traumatisme. La sédentarité est le plus souvent en cause. Le fait de passer trop de temps dans une même position, par exemple assis devant son ordinateur expose à des douleurs cervicales. L’attention visuelle engendre une tension musculaire des épaules et du cou.

On sous-estime souvent l’importance de bouger toutes les articulations de son corps, y compris le cou. Ce n’est pas bon de garder le cou dans la même position trop longtemps. Le simple fait de sortir de la position assise, d’aller marcher, peut atténuer la douleur.

Massages et étirements contre la douleur

Sinon, pour soulager les douleurs, on peut se masser le cou. On masse du haut de la nuque vers les épaules de part et d’autre des cervicales puis en sens inverse. Il faut aller dans le sens des fibres musculaires. On évite de masser en faisant de petits cercles ou directement sur les os. Et ce qui fait du bien aussi, c’est de faire des étirements. On peut faire des rotations. On tourne lentement la tête d’un côté, on revient au centre et on tourne de l’autre côté. On peut aussi faire des inclinaisons. Sans bouger les épaules, on abaisse l’oreille droite vers l’épaule droite puis l’oreille gauche vers l’épaule gauche. On peut répéter ces 2 exercices 10 fois.

Sinon, comme pour les autres parties du corps, à distance des douleurs, c’est bon de muscler le cou en faisant de l’activité physique. Il faut aussi prendre le temps de se détendre et de bien dormir.



Du chaud contre le torticolis

C’est souvent la nuit qu’on attrape un torticolis. Il s’agit d’une contracture musculaire. Elle survient à la suite d’un mouvement brusque ou d’une mauvaise position prise pendant le sommeil. Dans ce cas, la douleur est vive et on est très gêné dans les mouvements du cou. On peut appliquer de la chaleur qui va aider à décontracter les muscles. Porter une minerve soulage dans l’immédiat mais peut retarder la récupération, le mouvement étant le meilleur traitement. Il ne faut donc pas porter un collier cervical plus d’une journée. Et dans ce cas, contrairement à ce qu’on entend, cela ne va pas « démuscler » le cou.



Bien choisir son oreiller

AVoir un bon oreiller, c'est important. Il doit permettre de garder le bon alignement de la tête avec la colonne vertébrale.

Lorsqu’on dort sur le dos ou sur le côté, l’oreiller doit combler l’espace entre la tête et le matelas. On peut choisir un oreiller ergonomique, rectangulaire et en forme de vague, qui assure un bon maintien des cervicales.

En revanche, ce dernier ne convient pas si on dort sur le ventre. Dans ce cas, l’oreiller doit être moelleux et plat pour permettre à la tête de rester dans le prolongement de la colonne malgré la rotation.

Enfin, il est important de poser uniquement la tête sur l’oreiller, et non les épaules, toujours pour garantir un bon alignement de la colonne et éviter des tensions dans les muscles de la nuque.

