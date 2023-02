Tabac : qu’est-ce que le Todacitan, ce médicament qui permettrait d’arrêter de fumer en 25 jours ?

Depuis le 1er février, un traitement contre le tabagisme, visant à arrêter de fumer en (seulement) 25 jours, est mis en expérimentation en Espagne. Il s'agit du Todacitan, qui se présente sous la forme de comprimés.

"Ce médicament est à base de cytisine, qui est l'extrait d'un arbuste, utilisé depuis des années pour aider à l'arrêt du tabac dans les pays de l'Est", a expliqué le professeur Dautzenberg au micro de RTL. En effet, les effets de substitut à la nicotine sont connus depuis les années 60.

"C'est un médicament à prendre six à huit fois par jour", a-t-il précisé. Dans le détail, la prise de comprimés s'effectue d'abord toutes les deux heures, pendant deux jours, puis toutes les 2h30 lors des dix jours suivants, avant de diminuer progressivement jusqu'au fameux 25e jour.

En France, "une piste intéressante"

L'Espagne a décidé de rendre éligible à la gratuité du traitement les "gros" fumeurs, à savoir ceux qui fument plus de dix cigarettes par jour et suivis par des centres anti-tabac. Ces derniers doivent ainsi s'engager à avoir déjà essayé d'arrêter de fumer dans l'année qui précède le traitement, et continuer d'être suivis.

En France, ce traitement n'est pas (encore) autorisé. "La cytisine a une petite efficacité dans les essais qui ont été effectués. Mais, pour l'instant, on n'a pas des grands essais indiscutables pour lui donner un statut de médicament. C'est une piste intéressante", a expliqué le professeur Dautzenberg.

L'Alliance Contre le tabac, de son côté, apparaît très réservée. Auprès de RTL, son président, Loïc Josseran, craint l'effet pervers de ce médicament présenté comme miracle. "On serait dans un message extrêmement négatif en terme de prévention".

