Snoopy, un chien médiateur à l'Institut Curie

La présence d’un chien auprès d’un public fragilisé, attention auprès de personnes qui n’ont pas peur des chiens bien sûr, a de nombreuses vertus : le chien apaise, le chien fait sourire, le chien détourne l’attention ou les pensées dans un univers médicalisé, ou à quelques minutes d’un soin ou d’une chimiothérapie par exemple, et peut ainsi rendre la réceptivité aux soins améliorée. C'est pour cela que Snoopy, un Setter anglais, a rejoint les équipes de soignants de l'Institut Curie, au sein du service plaies et cicatrisation.

Mais ce n’est pas tout, Snoopy, qui, quand il n’est pas en mission, est dans la salle de repos du personnel soignant, est une présence qui fait aussi du bien aux équipes médicales.



Snoopy est en quelque sorte à demeure au sein de l’institut Curie, chaque jour du lundi au vendredi. Sa présence au sein de l’Institut est un vrai projet d’équipe, car 4 infirmiers et infirmières, dont Isabelle Fromantin à l’origine de l’initiative, sont en quelque sorte ses "gardiens" et Snoopy dort chez l’un où chez l’autre selon un planning bien strict. C’est une sorte de garde alternée.



Le chien est également encadré par des professionnels du chien : vétérinaire et éducateur.

Une équipe attentive au bien-être animal

Faire "travailler" un animal nécessite de garantir son bien-être au quotidien. Snoopy est baladé plusieurs fois par jour, il dispose d’un jardin, le jardin de l’institut Curie, dans lequel il est aussi lâché tous les jours. Il est couvert d’amour et d’attentions.



Et il est primordial de respecter des temps de repos, car le chien est un animal qui dort beaucoup, et sursollicité, il pourrait vieillir plus rapidement et s’épuiser. Et puis, il est également nécessaire de savoir reconnaître les signaux d’inconfort, de fatigue, de stress de l’animal, mais c’est une équipe de soignants qui a déjà eu l’habitude de travailler dans le passé avec des chiens.

