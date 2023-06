À quelle fréquence faut-il laver ses draps et son linge de lit ?

Le linge de lit nécessite une bonne hygiène car c’est important de dormir dans un environnement sain. C’est essentiel pour la qualité de son sommeil et pour sa santé, pour éviter par exemple des allergies. C’est une évidence : les draps dans lesquels on passe 7 ou 8 heures par nuit, il faut les laver régulièrement. Ce qui vaut pour les draps vaut bien évidemment aussi pour la housse de couette.



Que l’on dorme seul ou à deux, idéalement il faut les laver une fois par semaine, surtout si on dort nu, qu’on a tendance à beaucoup transpirer, qu’on souffre d’allergies. Ou si on a un animal de compagnie qui dort sur le lit. Sinon, si on a une hygiène irréprochable, qu’on prend une douche avant d’aller se coucher, on peut, dans ce cas, les laver toutes les deux semaines.

Transpiration, acariens, cellules mortes de la peau, poussière … les draps se salissent vite. Il ne faut donc pas attendre qu’ils aient l’air sale ou qu’ils sentent mauvais pour le faire.

56 degrés, la température idéale pour laver les draps

Concernant les taies d’oreiller, il faut les laver encore plus souvent, au minimum une fois par semaine car le cuir chevelu est une zone de transpiration élevée. On le fait d’autant plus qu’on est allergique, notamment aux pollens, car on peut en avoir dans les cheveux et ils se déposent sur la taie d’oreiller.



On a parlé de la fréquence du lavage, concernant les draps, il faut les laver à une température élevée pour éliminer toutes les saletés, les microbes et les acariens. Ces parasites meurent à 56°C. Ils ne résistent pas à un lavage à 60 °C. Donc, c’est la température idéale pour le linge de lit.

Le lavage est une chose, mais ensuite on ne laisse pas ses draps trop longtemps dans le tambour de la machine à laver. Et on les sèche à l’air libre, de préférence à l’extérieur si on peut et si la météo le permet.

Aérer sa chambre tous les matins

Il y a d’autres points importants pour l’hygiène de la chambre. À commencer par l’aération. Ça doit être un réflexe quotidien. On aère sa chambre chaque matin et on laisse le lit défait.

On peut transpirer plus d’un litre par nuit. Par conséquent, aérer permet d’éliminer l’humidité due à la transpiration, ce qui a pour effet de déshydrater et de tuer les acariens.

Ceux qui ne font pas leur lit le matin peuvent donc continuer en toute bonne conscience !

Enfin, autre bon réflexe à adopter : on passe souvent l’aspirateur dans la chambre pour ôter la poussière propice aux allergies et éviter qu’elle ne s’accumule sous le lit.

En adoptant ces réflexes, on peut dormir tranquille. Et en plus, se glisser dans des draps tout propres, c’est quand même bien agréable !

