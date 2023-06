Qu’est-ce que le HHC, ce cannabis de synthèse, qui vient d’être interdit en France ?

C'est officiel. Ce lundi 12 juin 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a décidé d'interdire le HHC et deux de ses dérivés, le HHC-acétate (HHCO) et l’hexahydroxycannabiphorol (HHCP), en les inscrivant sur la liste des produits stupéfiants.

"Cette décision fait suite aux travaux réalisés à notre demande par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance", a précisé l'ANSM dans son communiqué.

Le 15 mai dernier, le ministre de la Santé François Braun avait annoncé que cette interdiction était dans les tuyaux et n'était l'affaire que de "quelques semaines". Il s'est félicité, ce lundi 12 juin, de la décision prise par l'ANSM. "Dès demain (ce mardi), la consommation et la vente du HHC seront interdites. Mon ministère est mobilisé pour protéger la santé des Français et lutter contre les addictions", a-t-il tweeté.

L’ANSM a ainsi fondé sa décision sur des travaux des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance. "La structure chimique de ces produits est proche de celle du delta-9 tétrahydrocannabinol [delta-9 THC], classé comme stupéfiant."



La France a rejoint l'Autriche, la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni qui ont déjà interdit cette substance plus tôt dans l'année.

"Risque d'abus et de dépendance"

Apparu sur le marché de la drogue aux États-Unis à la fin de 2021, le HHC a été repéré pour la première fois en Europe en mai 2022, lors d’une saisie par des douaniers, retrace l’observatoire. Huit mois plus tard, il avait été identifié dans plus de 70 % des pays membres de l’Union européenne.

Le HHC se consomme sous différentes formes pour viser un public plus large : petits bonbons, cigarettes jetables, fleurs à fumer... La promesse ? Produire les mêmes effets que le cannabis, en toute légalité. "Le HHC, c'est la rencontre du cannabis bien-être avec le marché de la drogue", résumait à RTL, début mai dernier, Nicolas Autier, médecin psychiatre spécialisé en addictologie au CHU de Clermont-Ferrand.

"La consommation de HHC ou de ses dérivés expose à des risques tels que : tremblements, vomissements, anxiété, 'bad trip', confusion mentale, malaise, tachycardie, douleur thoracique, poussée tensionnelle, dont l’intensité semble varier en fonction de la teneur en HHC, qui n’est pas toujours précisée ou exacte", a assuré l’ANSM dans son communiqué publié ce lundi 12 juin.

"À long terme, l’utilisation de ces produits expose à un risque d’abus et de dépendance, comme avec le cannabis."

