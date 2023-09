Punaises de lit : comment Ã©viter d'en avoir chez soi ?

Les punaises envahissent la capitale. Véritable problème de santé publique, la mairie de Paris a demandé un plan d'urgence avant les Jeux Olympiques 2024. Le ministre des Transports Clément Beaune prévoit de réunir les opérateurs de transports pour coordonner une contre-offensive contre les nuisibles la semaine du 2 au 9 octobre. De nombreux cas ont été signalés ces dernières semaines dans les métros et les trains.

Dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, une copropriété est infestée de ces petits insectes. Une société a purifié l'immeuble, plutôt propre à l'origine. Pour rappel, la prolifération des bêtes n'a pas de rapport avec la propreté d'un immeuble ni avec le niveau de vie, les spécialistes affirment qu'elles n'ont pas de classe sociale.

Malgré plusieurs milliers d'euros dépensés, Mickaël en a fait les frais : "Nous, on s'est acheté aussi la machine à vapeur. Et donc ça les tue par la chaleur. On est prêt à la sortir, parce que c'est revenu année après année à la même période, souvent vers le printemps, début juin. On ne le dit pas parce que après, les gens ne veulent plus venir chez vous, puis ils ne veulent plus vous inviter chez eux non plus. C'est un enfer" témoigne-t-il.

Au-delà du problème sanitaire, il y a un réel sentiment de honte qui existe chez certaines personnes infestées par les punaises de lit. La société qui est intervenue n'a pas pu traiter tous les appartements de l'immeuble en raison de cette honte. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, un expert explique comment se prémunir de ces petites bêtes.



Alors, comment se prémunir de ces nuisibles ?

L'entomologiste à l'insectarium de l'IHU de Marseille Jean-Michel Bérenger a délivré ses conseils à RTL. Avant tout, il faut connaître la punaise de lit, savoir l'identifier, et se rendre compte assez rapidement qu'il y en a dans votre logement. Le scientifique prévient : "Si on attend trop, ça va être un appel aux pompiers", ce qui aurait pu être évité.

Lorsque vous prenez les transports en commun, "vous pouvez enduire votre sac de produit répulsif, comme ceux qu'on utilise pour les moustiques, ou bien l'emballer dans un sac en plastique" si vous tenez absolument à ne pas en avoir, poursuit le spécialiste. En cas de piqûre à l'hôtel, il vaut mieux prendre des précautions avec la valise également au moment de rentrer chez vous : vous pourriez alors "la déballer dans la salle de bain, dans la baignoire et tout laver à 60 degrés ou nettoyer à la nettoyeur-vapeur", explique Jean-Michel Bérenger.

Pour arriver chez vous, la punaise de lit s'est soit accrochée à vous, soit elle provient de matériel d'occasion que vous avez acheté, ou bien, elle provient du domicile de votre voisin. Cet insecte est domestique, il ne peut pas se trouver dans la rue. Quant