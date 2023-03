Pourquoi la consommation excessive de réglisse est-elle dangereuse ?

Qui ne connait pas la réglisse : il s'agit d'une plante utilisée pour aromatiser les bonbons, certaines boissons et en complément alimentaire. Or, en consommer en trop grande quantité peut engendrer une grave intoxication "allant jusqu'à menacer le pronostic vital, y compris chez les personnes en bonne santé", alerte l'Agence française de sécuritaire alimentaire (Anses) dans un rapport publié le 30 mars 2023.

L'agence a ainsi épluché les données des centres antipoison entre 2012 et 2021. En 10 ans, 64 personnes ont souffert d'intoxication à la réglisse, soit 0,008% des cas d'intoxications symptomatiques rapportés aux centres antipoison. Mais "la rareté des cas rapportés ne doit pas sous-estimer le risque", estime cette dernière.

Dans plus de 4 cas sur 10 (42% précisément), les personnes présentaient des symptômes graves (hypertension artérielle, troubles cardiaques dus à un taux de potassium trop élevé), voire un pronostic vital engagé. Un décès a même été rapporté : mais attention, la victime souffrait également d'une atteinte hépatique sérieuse.

Intoxications sévères

La surconsommation de la réglisse, ou plus exactement la glycyrrhizine (composant le plus abondant de la racine de réglisse), peut entraîner de l'hypertension artérielle (même chez des personnes n'en ayant jamais souffert) ou des troubles cardiaques provoqués par un taux de potassium trop élevé dans le sang.

Selon l'Anses, les cas graves ont été observés "avec tous les types de produits, à l'exception du sirop de réglisse et des compléments alimentaires." La moitié de ces intoxications sévères est due à une consommation excessive de boissons non alcoolisées à base de réglisse (pastis sans alcool ou Antésite). Viennent ensuite les confiseries à la réglisse, puis les tisanes et les boissons alcoolisées de type pastis.

L'agence préconise une consommation inférieure à 10 milligrammes par jour de glycyrrhizine, en ayant la précaution de ne pas multiplier les sources d'apports par les aliments, les médicaments ou les produits issus du tabac. Et rappelle que la présence de réglisse est la plupart du temps indiquée dans la composition des aliments et/ou par une mention, ce qui n'est pas toujours le cas de la quantité maximale quotidienne recommandée.

