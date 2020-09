États-Unis : il décède après avoir mangé des bonbons à la réglisse

publié le 28/09/2020 à 22:20

À 54 ans, cet ouvrier américain n'avait jamais eu de grave problème de santé. Jusqu'à ce terrible épisode dans un fast-food du Massachusetts : pris de tremblements, l'homme s'est effondré devant son repas. Emmené de toute urgence à l'hôpital pour une fibrillation ventriculaire, l'homme est finalement décédé 32 heures plus tard malgré les soins prodigués.

Très surpris par ce mystérieux décès, les médecins ont fini par en trouver la cause : une consommation excessive de bonbons à la réglisse durant les trois semaines antérieures à son malaise, comme le relate Futura Sciences, lundi 28 septembre 2020. En cause, la présence dans cette plante d'acide glycyrrhizique, connu pour inhiber une enzyme qui métabolise le cortisol en cortisone. Résultat : le trop grand amateur de réglisse peut être sujet à de la rétention d'eau, une hypertension artérielle et des troubles du rythme cardiaque.

Ce n'est pas la première fois que le réglisse est responsable de graves incidents de santé, rappelle Futura Sciences. En 2019, un octogénaire avait été admis aux urgences après une insuffisance cardiaque. En cause, l’absorption quotidienne d'infusions à base de racine de réglisse.