Michel Cymes vous explique pourquoi café et grossesse ne font pas bon ménage

Dans cet épisode, Michel Cymes explique aux femmes enceintes pourquoi elles ont intérêt à ne pas consommer trop de café pendant leur grossesse. Le médecin s'appuie sur de multiples études réalisées sur le sujet et qui soulignent les effets néfastes de la caféine sur le développement du bébé.

Parmi les principaux risques recensés, il y a le retard de croissance, une altération du développement cérébral et enfin celui d'avoir un enfant mort-né. En cause : la caféine et son caractère addictif qui entraîne facilement la surconsommation. Il est donc conseillé de ne pas dépasser deux tasses quotidiennes pour les femmes enceintes.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la grossesse et vous livre ses conseils pour vivre au mieux cet événement.

