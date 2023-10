La Réunion : des nouvelles substances de synthèse circulent et provoquent des overdoses

L'agence régionale de santé (ARS) de la Réunion a mis en garde la population contre la circulation, depuis l'été, de nouvelles substances qui provoqueraient des overdoses. Il s'agirait d’opiacés de synthèse "500 fois plus puissants que l’héroïne" qui peuvent provoquer une overdose "quelques secondes ou minutes après la prise du produit" a expliqué l'ARS dans un communiqué sur son site internet.

Depuis le mois de juin, 13 personnes entre 21 à 46 ans ont été intoxiquées : 3 personnes sont décédées à leur domicile et 6 ont été hospitalisées en réanimation suite à la consommation de ces substances. Ces substances peuvent être fumées, vaporisées, injectées, ingérées, inhalées et sniffées, à l’insu ou non du consommateur.

L'organisme public appelle donc les consommateurs à la plus grande prudence. Les symptômes se résumeraient à une asphyxie brutale entraînant une incapacité à respirer, et ce, après seulement deux bouffées de tabac. "Des investigations toxicologiques sont en cours", a conclu l'ARS dans son communiqué.



