L'horoscope du vendredi 8 juillet 2022

Bélier

Lune et Mars s'opposent dans vos secteurs financiers qui représentent aussi ce qui vous appartient, vos " propriétés " et acquisitions. Songeriez-vous à vendre un bien, même si c'est quelque chose de mineur ? A moins que vous n'ayez pas été payé et que vous ayez à réclamer une somme qu'on vous doit : 1er décan aujourd'hui.

Taureau

Chez vous, dans votre 1er décan, Mars s'oppose à la Lune ce matin et vous risquez de démarrer la journée en étant en colère. Si c'est votre cas, la meilleure chose à faire serait de dépenser cette énergie dans une forte activité physique. Mais j'ai bien peur que vous ne " ruminiez " le problème... Essayez de ne pas vous braquer face à un proche.

Gémeaux

3e décan, votre situation est en passe de s'améliorer, si ce n'est pas déjà le cas. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, Vénus est en bon aspect avec Saturne et suivant le problème qui est le vôtre, familial ou professionnel, vous allez pouvoir constater qu'un équilibre s'est constitué. Cependant, restez vigilant, il est encore fragile.

Cancer

A peine arrivée en Scorpion à 7h16, la Lune s'oppose à Mars et les deux astres étant en harmonie avec vous, vous avez la pêche de bon matin ; peut-être pour travailler, pour faire du sport, en tout cas pour agir, prendre des décisions, ou vous débarrasser rapidement de vos tâches. Né vers le 30/6, on vous tiendra des propos irrespectueux.

Lion

Vous avez un travail à terminer, quelque chose à boucler ? La conjoncture s'y prête mais cela va vous coûter cher en énergie car on ne peut pas dire que vous ayez vraiment envie de vous y mettre. Cela concerne surtout les natifs de juillet. Dites-vous qu'une fois votre " devoir " accompli, vous serez content de vous-même.

Vierge

Prévoyez des contacts et des échanges stimulants, vous allez vous sentir en phase avec vos interlocuteurs et vous pourrez dire ce que vous pensez, même si vous craignez toujours un peu leur jugement. Cependant, votre désir d'exprimer vos opinions sera plus fort que votre peur de déplaire ou d'être critiqué (1er décan essentiellement).

Balance

L'opposition Lune/Mars se fait dans des secteurs financiers de votre zodiaque, il se peut que vous ayez une facture à payer et que vous le fassiez à reculons. Pour une raison ou pour une autre, vous avez peut-être l'impression de vous faire arnaquer. Mais comme vous êtes obligé de payer, faites-le rapidement et passez à autre chose.

Scorpion

Dans votre 1er décan, la Lune s'oppose à votre planète maîtresse, Mars. Il semble que vous ne serez pas en accord avec vous-même, ou avec l'un de vos proches... Pendant quelques heures ce matin, vous vous sentirez vulnérable, vous aurez l'impression que tout et tout le monde vous agresse ; mais cela passera rapidement.

Sagittaire

Est-ce vous qui vous mettrez à l'écart, ou aurez-vous l'impression qu'on vous ignore, que vous êtes transparent ? Au lieu de lutter contre ce ressenti, acceptez-le et examinez-le de près. N'est-ce pas une répétition de ce qui se passait dans votre enfance ou votre adolescence ? Il est possible que vous ayez une prise de conscience.

Capricorne

Encore plus qu'hier, vous recevez des énergies très positives et constructives si vous êtes du tout début du signe (né entre le 22 et le 26 décembre). C'est le moment de prendre une décision, vous pouvez être sûr que vous ne la regretterez pas. Mais restez bien en règle avec l'administration, en vue du prochain retour de Jupiter, fin septembre, octobre.

Verseau

Passée au Scorpion, la Lune s'oppose à Mars et si vous êtes du 1er décan ce n'est pas un début de journée facile. Vous aurez mal quelque part, ou alors c'est votre moral qui sera en berne. Peut-être parce que vous serez fatigué par votre travail, ou que vous aurez tout simplement mal dormi. Attention à ne pas vous faire mal vous-même.

Poissons

Prévoyez une bonne journée, vous pourrez débrancher et certains pourraient même faire leurs valises pour partir en vacances. En tout cas, vous serez très actif pour préparer quelque chose d'agréable, notamment 1er décan. Mais tout baigne aussi pour le 2e décan (né vers le 9 mars), qui est en train de changer de direction.

