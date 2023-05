L'horoscope du vendredi 27 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes sur les nerfs, 1e décan, prêt à la bagarre pour vous défendre, ou défendre vos idées, mais vous pourrez vous calmer aujourd'hui. Grâce à la proximité de l'un de vos proches qui est beaucoup plus zen que vous et que vous feriez bien d'imiter. La plupart des gens sont en week-end, au repos, pourquoi ne pas faire comme eux ?



Taureau

La Lune passe le week-end dans votre signe, 1er décan aujourd'hui : vous saurez instinctivement vous protéger des agressions venant de l'extérieur et qui sont nombreuses en ce moment. 3e décan, vous pourriez vous sentir nostalgique pendant quelque temps, cette période vous en rappelant peut-être une autre, plus heureuse ?

Gémeaux

Vous faites le pont ? Bonne idée, vous devriez passer un bon week-end, avec l'entrée de Vénus demain en Taureau, vous pourrez vous reposer mais à une condition : que vous ne laissiez pas la bride sur le cou à votre mental et à des pensées sombres. Il est vrai que la conjoncture peut avoir un côté déprimant, sauf pour le 1er décan.

Cancer

La Lune, planète maîtresse de votre signe rencontre Vénus ce matin, vous vous levez du bon pied et serez de bonne humeur toute la journée. Cela se répercutera sur vos relations avec les autres qui s'annoncent bien meilleures à partir d'aujourd'hui. 1er décan, Vénus entame demain un bon aspect avec vous...

Lion

La rétrogradation de Mercure et sa dissonance avec Saturne risquent d'ennuyer le 3e décan tout le week-end. En sourdine, vous aurez des pensées un peu tristes, qui vous ramèneront en arrière, dans un passé qui était plus doux que le présent. Il n'y a que le 1er décan pour tirer son épingle du jeu parce qu'il est positif et très optimiste.

Vierge

L'harmonie avec Pluton étant passée, Mercure va vers une dissonance avec Saturne qui va hélas durer et vous inciter à accorder trop d'importance à un problème que vous amplifiez. La rétrogradation de Mercure se terminera le 3 juin mais elle restera en dissonance avec Saturne. Peut-être vous énerverez-vous sur un enfant qui passe le bac et ne travaille pas ?

Balance

3e décan, surtout né les 21, 22 octobre, non seulement votre vie affective n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais une histoire pas claire avec un proche risque de vous prendre la tête. Peut-être lui avez-vous prêté de l'argent et il/elle ne répond plus à vos appels ? C'est effectivement le risque encouru quand on prête à des amis.

Scorpion

Après son bon aspect avec Pluton hier, Mercure va hélas rester en dissonance avec Saturne jusqu'au 10 juin à peu près. On ne peut pas dire que vous serez très positif et optimiste sous cette conjoncture (3e décan), mais il est vrai que vous serez entouré de personnes qui ne feront rien pour vous remonter le moral, au contraire.

Sagittaire

1er décan, si la conjonction Jupiter/Mars indique que vous êtes à l'attaque ou que vous vous défendez parce qu'on vous attaque, le climat de crise devrait se calmer peu à peu avec l'entrée, demain, de Vénus en Taureau. Mais aujourd'hui encore, vous aurez l'impression d'être en pleine bataille et de manquer de ressources.

Capricorne

La Lune en Taureau à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir indique que vous passerez un bon week-end, en dépit d'un contexte de crise pour le 1er et le 3e décan. Mais vous saurez donner la priorité au moment présent et aux petits plaisirs banals qui parsèmeront les prochains jours. Évitez toute forme d'agressivité.

Verseau

Même si vous êtes en week-end en famille, on ne peut pas dire que l'ambiance est top, surtout pour ceux du 3e décan qui se font du mouron pour l'un de leurs proches. Et cela risque de durer plusieurs jours, vous serez dans la peur étant donné que vous n'aurez pas de nouvelles ou que celles-ci ne seront pas très bonnes.

Poissons

Si Neptune, dans votre 3e décan, a créé du déni, il se peut que vous ouvriez les yeux en ce moment et que vous soyez un peu abasourdi par ce qui se révèle à vous. La duperie, la fausseté, la manipulation de certains vous saute aux yeux. Essayez de ne pas replonger dans le déni une fois la dissonance passée, c'est-à-dire demain !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info