L'horoscope du mardi 24 mai 2022

Bélier

1er décan, vous recevez Mars à présent, en plus de Jupiter. Vous êtes prêt à l'action, à la bagarre s'il le faut, soit parce que vous avez besoin de vous défendre, soit parce que vous démarrez quelque chose de nouveau et que vous devez faire vos preuves. Mais évitez de jouer les bulldozers, ne vous faites pas détester dès le départ !

Taureau

Vous aimeriez bien pouvoir rester zen, ne pas être pollué par les problèmes des autres, qu'il s'agisse de vos proches ou de personnes auxquelles vous devriez être totalement indifférent. Mais on vous donne de l'agressivité en spectacle et vous êtes réceptif en ce moment, un peu trop même, à tout ce qui est conflictuel.

Gémeaux

Elle est conjointe à Jupiter, ce qui fait de Mars une planète hyper puissante. Vous le savez, Mars est guerrière, une conquérante, mais aussi une râleuse professionnelle ! Il se pourrait que vous soyez mécontent et que ce mécontentement vous donne l'envie de dire ce que vous pensez d'un projet, d'une idée, et sans prendre de gants.

Cancer

Je vous parlais de turbulences hier, elles sont confirmées par l'entrée de Mars en Bélier, en conjonction avec Jupiter. Un gros litige risque de vous opposer à votre direction, à moins que ceux qui dirigent le pays vous donnent l'impression d'agir en dépit du bon sens. Mais vous pouvez aussi avoir un important travail à démarrer.

Lion

Pour vous 1er décan, l'arrivée de Mars en Bélier est une bonne dose de vitamines supplémentaire. Vous vous battrez de toutes vos forces pour faire respecter vos décisions, vos actions, votre manière de faire. Vous serez entier, déterminé, prêt à foncer sur ceux qui prétendront que vos idées/opinions ne valent rien.

Vierge

La conjonction Mars/Jupiter en Bélier va durer à peu près jusqu'au 8 juin et dynamise les énergies de votre secteur 8, celui des crises et des finances. On peut imaginer une crise concernant vos propres finances ou celles de l'Etat, voire un krach plus important, très soudain, et qui impacterait beaucoup de monde.

Balance

Après Jupiter, c'est Mars qui se place face à vous et accentue un conflit qui était déjà en cours. Peut-être que votre adversaire sort une nouvelle arme contre vous ? Ou alors c'est vous qui êtes obligé de faire feu de tout bois pour vous défendre ? A moins qu'une association ou votre couple ne soit sous le feu des projecteurs.

Scorpion

Mars en Bélier à présent est conjointe à Jupiter, c'est un symbole de conflit, un conflit qui pourrait prendre de l'ampleur et qui peut être en lien avec votre travail, ou une activité de loisir. Attention aux gestes brusques, n'allez pas vous faire mal. Le conflit peut aussi concerner le domaine du travail, de manière plus générale.

Sagittaire

Le domaine de la lutte, de la compétition et la volonté de vous imposer à tout prix sont au premier plan (1er décan jusqu'au 8 juin). Vous serez sans concession avec d'éventuels adversaires ou avec tous ceux qui ne pensent pas comme vous ! Toutefois, vous pouvez aussi tomber très amoureux, vivre une vraie passion !

Capricorne

1er décan, la conjonction entre Mars et Jupiter risque d'amplifier un conflit qui était déjà actif depuis quelque temps. Ça se passe dans votre vie intime, familiale, ou alors cela concerne votre maison, une terre, un bien familial. En tout cas, il y a de la bagarre dans l'air et vous avez semble-t-il des armes efficaces à votre disposition.

Verseau

Vous pourriez avoir à vous exprimer de manière abrupte, ou alors c'est un proche qui vous remuera en vous disant des choses qui vous mettront en colère. Toutefois, le secteur occupé par Jupiter et Mars est lié à l'actualité et il pourrait donc y avoir un ou des événements qui seront un peu agressifs pour vos nerfs. Gardez votre calme.

Poissons

1er décan, les influx de Jupiter et de Mars risquent de vous faire perdre votre sang-froid car vous serez révolté par une situation que vous jugerez excessive. Il se peut qu'on vous réclame une grosse somme, ou que vous soyez obligé de faire une importante dépense. Or, vous n'en avez peut-être pas les moyens actuellement.

