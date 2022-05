L'horoscope du mercredi 25 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Lune, Mars et Jupiter sont conjointes dans votre signe, il y a certainement beaucoup d'émotions dans l'air, une forte réactivité et des actions qu'on pourrait qualifier d'agressives. Mais, en principe, vous ne les subissez pas, c'est vous qui les ressentez, qui les vivez... Toutefois, vous pouvez être en guerre avec quelqu'un ou contre vous-même.

Taureau

Il n'y a rien que vous puissiez faire pour calmer la situation, ce n'est pas de votre ressort, sauf si cela se passe chez vous, sous votre toit. Et même si c'est le cas, vous avez affaire à de l'agressivité et cela vous fait fuir. Mais, a priori, cela concerne plutôt une communauté, une corporation qui se sent injustement attaquée

Gémeaux

Depuis hier soir la Lune est entrée en Bélier, activant la conjonction Jupiter/Mars. Vous l'avez peut-être ressenti, peut-être pas, en tout cas cette conjoncture c'est de la dynamite ! Elle est explosive, dans le bon sens comme dans le mauvais. Pour vous, c'est plutôt un coup de booster, qui fait travailler votre sens de l'anticipation

Cancer

Vous êtes toujours, et peut-être encore plus, dans les turbulences. La Lune vient se mêler de la conjonction Mars/Jupiter et voilà que vos émotions s'enflamment. Cela peut être personnel bien sûr (voir hier) mais cela peut aussi être lié à la situation sociale, politique du pays, ou encore à un problème dans un autre pays

Lion

D'une manière ou d'une autre, vous vous faites remarquer en ce moment, soit par ce que vous réussissez et qui épate votre entourage, soit par ce que vous avez décidé d'entreprendre et qui est extrêmement courageux aux yeux des autres, mais que vous trouvez normal. Il faut dire que vous avez de l'énergie à revendre

Vierge

La conjonction dont nous parlions hier est activée depuis hier soir par l'arrivée de la Lune en Bélier, elle est conjointe à Jupiter et à Mars et provoque en vous des sentiments, des impressions très ambivalentes. Vous ne savez pas comment réagir à la situation, si vous devez réagir ou si vous devez rester inactif et silencieux.

Balance

La conjoncture n'est pas facile, pour les natifs de septembre principalement. Vous avez affaire à une situation conflictuelle et vos émotions sont très amplifiées par le passage de la Lune sur la conjonction Mars-Jupiter dont nous parlions hier. N'attribuez pas aux autres des intentions qu'ils n'ont peut-être pas. Restez rationnel.

Scorpion

Les influx dont nous parlions hier, liés à la conjonction Jupiter/Mars se font encore plus sentir aujourd'hui pour le 1er décan. Essayez de ne pas réagir trop fortement s'il se passe quelque chose d'injuste autour de vous ; peut-être que cela ne vous concerne pas directement, mais comme vous êtes hyper sensible vous le prenez mal.

Sagittaire

Si vous les canalisez bien, vos émotions seront un moteur puissant aujourd'hui, elles seront amplifiées par le passage de la Lune en Bélier et ce sont des énergies que vous pouvez utiliser pour vous battre afin de faire respecter l'ordre et la justice. Mais à vous tout seul, est-ce possible ? Essayez de trouver des volontaires..

Capricorne

Essayez de ne pas trop vous prendre la tête, 1er décan, et dites-vous que tout ira mieux quand vous aurez trouvé un compromis. Vous n'avez pas intérêt à camper sur vos positions, à être rigide, surtout si la situation dépend de vos actions/décisions. Évitez aussi de dramatiser, cela n'arrangerait rien.

Verseau

Aujourd'hui encore, vos nerfs risquent d'être mis à rude épreuve... Cela dit, la conjoncture est en bon aspect avec vous et il se pourrait que vous ayez tout simplement à vous investir à fond dans une nouvelle activité. Cela peut vous demander de fortes dépenses énergétiques, mais vous saurez faire front !

Poissons

La Lune est entrée en Bélier cette nuit et a rejoint Jupiter et Mars. Une conjoncture qui peut vous remuer en vous faisant peur et en accentuant votre besoin de sécurité, de réassurance. Cela dit, il se peut que ce soit en lien avec vos besoins financiers, comme nous l'avons vu hier, que vous ayez une somme à sortir.

