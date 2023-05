L'horoscope du vendredi 20 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jupiter, dans votre signe, est amie avec Mercure et avec la Lune aujourd'hui. Il est possible qu'on vous donne raison si vous étiez en désaccord avec quelqu'un et que vous avez demandé une médiation. En l'absence de votre thème personnel, 1er décan, le ciel semble favorable à des réponses positives, des autorisations.

Taureau

Uranus est activée jusqu'à dimanche. Cette planète est celle du changement, de la prise d'indépendance et elle circule dans votre 2e décan, en parfaite conjonction avec les natifs du 6 mai. Il peut y avoir une teinte de révolte avec Uranus, contre l'ordre établi ou contre des décisions qui vous semblent manquer de bon sens.

Gémeaux

Bonne nouvelle, la Lune en Verseau vous donnera une agréable sensation de liberté, de ne pas faire la même chose que les autres jours, surtout 1er décan. D'autant plus qu'elle est en phase avec Jupiter et que vous avez certainement un ou des projets sous le coude, comme de faire quelque chose entre amis ce soir.

Cancer

Pour vous aussi, Uranus va se faire remarquer aujourd'hui ou demain, 1er et 2e décan. 1er décan pour vous surprendre sur le plan financier, une rentrée que vous n'attendiez pas, par exemple, 2e décan pour vous inciter à persévérer sur le projet qui est le vôtre et qui est lié à votre actuel besoin de vous libérer des contraintes.

Lion

Vénus entame un bon aspect avec votre 3e décan, qui est bien soucieux en ce moment, mais grâce à Vénus vous aurez une ou des compensations. Soit parce qu'on vous proposera de l'aide et qu'il ne faudra pas la refuser, soit parce que vous-même serez plus positif et envisagerez la situation sous un autre jour.

Vierge

La Lune active le bon aspect qu'Uranus envoie au 2e décan, vous le connaissez, nous en parlons souvent et il vous invite à faire une ou des expériences inédites. Vous vous découvrez capable de plus de force et de détermination que vous le pensiez jusqu'à présent et du coup l'image que vous avez de vous-même évolue en bien.

Balance

Votre ego sera flatté aujourd'hui, soit parce qu'on vous fera des compliments sur vos réussites, voire sur votre physique, soit parce que vous serez fier de vos créations ou même de l'un de vos enfants. Pour ce jour, cela ne concerne que le 1er décan, qui peut également voir un projet d'association, de partenariat, progresser.

Scorpion

Tout vous semblera être une contrainte, quel que soit votre décan, vous aurez même l'impression qu'on fait exprès de vous charger parce que c'est vendredi. Le Soleil entre demain en Gémeaux qui est un secteur de crise pour vous (des petites) ce qui signifie que vous allez devoir trouver une solution pour ne pas être en colère.

Sagittaire

Si vous êtes né en novembre, la conjoncture est excellente pour cette fin de semaine. Un petit déplacement, peut-être imprévu, s'annonce à moins que vous ne receviez une visite, un coup de fil, tout aussi inattendus. 3e décan, tenez bon, Mars est en train de terminer sa dissonance, vous serez moins stressé après mardi.

Capricorne

Les influx d'Uranus se font sentir ces jours-ci et indiquent, pour le 2e décan, que vous vous adaptez mieux aux situations, que vous êtes plus ouvert aux autres. Mais peut être aussi que c'est parce que vous avez des satisfactions professionnelles, vous vous sentez reconnu, apprécié dans ce que vous faites et cela vous sécurise.

Verseau

Le 1er décan est encore à la fête aujourd'hui, d'autant plus que la Lune passe par chez vous en formant un bon aspect avec Mercure et Jupiter ; vous devriez avoir des bonnes nouvelles ces jours-ci, même si vous ne pouvez pas les concrétiser, les mettre en pratique immédiatement, cela vous ouvre de beaux horizons.

Poissons

Il n'est pas exclu, si vous êtes du 1er décan, que vous receviez de l'argent, soit de votre famille, soit d'un travail que vous avez fait il y a un certain temps et qui ne vous avait pas été payé. Et encore, ce n'est pas sûr que vous l'ayez entre les mains, c'est probablement une somme qui est à venir d'ici quelque temps.

